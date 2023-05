USV St. Ulrich und Viktoria Marchtrenk trennen sich torlos

Details Samstag, 06. Mai 2023 16:08

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Ost empfing der USV St. Ulrich die ASKÖ SV Mauky's Verfließung Viktoria Marchtrenk in St.Ulrich. Beide Mannschaften waren im Vorfeld der Partie tabellarisch sehr nahe aneinander - die Ulricher rangierten nur einen Punkt vor den Machtrenker Gästen. Für beide war also die Chance da, den Abstand an die Spitze noch einmal zu verringern und somit vielleicht sogar noch einmal ganz oben mitmischen zu können.

Abwechslungsreicher erster Durchgang

Die im Jahr 2023 noch ungeschlagenen Hausherren aus St.Ulrich konnten in den ersten Minuten gleich erste Impulse in der Offensive setzen. Insbesondere der Freistoß von Kugfarth brachte erste Torgefahr in der 8. Spielminute. Danach kamen jedoch die Gäste aus Marchtrenk besser ins Spiel und konnten sich mehrere Chancen herausspielen. In der 42. Spielminute hatte der Marchtrenker Albin Ramadani die beste Chance der erste Halbzeit. Nach einer Flanke kam die Nummer 10 der Gäste aus knapp 15 Metern Entfernung vom Tor zum Abschluss. Dieser ging knapp am Tor vom St.Ulricher Schlussmann Alexander Mitterbauer vorbei.

St.Ulrich mit vielen Bemühungen aber ohne Erträge

Die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Milot kamen nach einer durchwachsenen ersten Hälfte nach der Pause besser ins Spiel und konnten sich einige aussichtsreiche Chancen erarbeiten. Insbesondere der Abpraller eines Freistoßes von Arslan Nesimovic in der 57. Spielminute hätte beinahe den ersehnten Führungstreffer erbracht. Doch dieser wollte den Ball zu genau platzieren und traf den Pfosten. Die Ulricher ließen den Kopf jedoch nicht hängen und kreierten sich weiterhin mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten. Arslan Nesimovic war hierbei an mehreren Offensivaktionen als Initialzünder beteiligt doch die Endstation der Offensivaktionen der Gastgeber endeten meistens bei dem Marchtrenker Keeper David Plavac. Gegen Ende kamen auch die Gäste aus Marchtrenk noch zu Chancen in der Offensive, allerdings konnten auch diese nicht genutzt werden und beide Mannschaften trennten sich mit einem Remis. Somit bleibt die Tabellensituation dieselbe und die beiden Teams rangieren weiterhin auf Platz 5 und 6.

Josef Schmidbauer, Sektionsleiter USV St.Ulrich:

"Unser Anspruch ist es natürlich, jedes Spiel gewinnen zu wollen, allerdings können wir mit dem Punkt heute auch leben. Man darf nicht vergessen, dass wir nun bereits eine lange ungeschlagene Serie haben und generell eine sehr gute Saison spielen - unsere Entwicklung stimmt auf alle Fälle!"

