Nesimovic schnürt Hattrick: USV St. Ulrich fährt gegen Putzleinsdorf verdienten Auswärtssieg ein

Details Sonntag, 14. Mai 2023 12:01

Am Samstagabend empfing die Union Putzleinsdorf den USV St. Ulrich im Rahmen der 26. Runde der Landesliga Ost. Die Hausherren aus Putzleinsdorf befanden sich im Vorfeld der Partie nach wie vor im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Ost, nachdem die von unten nachrückende Konkurrenz in den letzten Wochen immer näher heranrückt. Die St.Ulricher spielten in den letzten vier Partien ganz vier Mal Remis und die Mannschaft von Andreas Milot wollte gegen Putzleinsdorf endlich mal wieder einen Dreier einfahren.

Umkämpfte erste Halbzeit

Die Anfangsphase der gestrigen Partie gestaltete sich sehr ausgeglichen und beide Mannschaften nahmen den Kampf gut an. Dennoch waren es dann die Gäste, die in der Offensive die besseren Chancen auf einen möglichen Treffer hatten. In der 21. Spielminute klingelte es dann auch das erste Mal im Kasten der Putzleinsdorfer. Nach einer guten Einzelaktion setzte Nico Steinmaßl Arslan Nesimovic mit einem Zuckerpass in Szene. Dieser nahm sich ein Herz, zog ab und erzielte den Führungstreffer für die Gäste. Danach kamen die Gastgeber aus Putzleinsdorf wieder mehr zum Zug und man konnte sich mehrere Chancen erarbeiten. Tore fielen jedoch keine mehr und die Ulricher gingen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nesimovic mit Sahnetag

Das Spiel blieb auch in der zweiten Häfte sehr intensiv und beide Mannschaften hatten mehrere Gelegenheiten, um einen Treffer zu erzielen. Die Gäste aus St.Ulrich waren gestern jedoch die effizientere Mannschaft und man konnte in der 70. Minute auf eine 2:0 Führung erhöhen. Nachdem Nesimovic drei Gegenspieler aussteigen ließ, zog der Offensivakteur ab und feuerte das runde Leder präzise hinein in die Maschen. Doch damit war das Spiel noch lange nicht beendet. Die Putzleinsdorfer gaben weiterhin Gas in der Offensive und man bekam in der 80. Minute einen Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Danilo Duvnjak gekonnt und brachte die Gastgeber noch einmal zurück ins Spiel. In der Drangphase der Putzleinsdorfer nach dem Anschlusstreffer gelang es den Schützlingen von Andreas Milot jedoch, kühlen Kopf zu bewahren. Arslan Nesimovic war in der 83. Minute erneut zu Stelle und komplettierte mit dem 3:1 seinen Hattrick und erzielte somit auch den letzten Treffer des Spiels.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Ich freue mich sehr für die Mannschaft, da wir uns heute endlich mal wieder mit einem Sieg belohnen konnten. Jetzt wartet eine intensive Woche auf uns, in der wir weiterhin Gas geben wollen, um das Maximu herauszuholen."

Die Besten: Arslan Nesimovic, Nico Steinmaßl (beide St.Ulrich)

