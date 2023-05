ASKÖ Schwertberg bezwingt St. Magdalena in umkämpftem Auswärtsspiel

Details Samstag, 20. Mai 2023 12:26

Im Rahmen der 27. Runde der Landesliga Ost empfing der SK St.Magdalena den ASKÖ Steinbach Schwertberg am gestrigen Freitagabend in Linz. Für die Gastgeber aus St.Magdalena war das Duell gegen Schwertberg eine sehr wichtige Partie, da man den Abstand auf die Kontrahenten aus Schwertberg mit einem Sieg auf vier Zähler reduzieren hätte können und somit wichtige Zähler im Abstiegskampf sammeln hätte können. Allerdings waren sich auch die Schwertberger der Bedeutung der Partie bewusst und man wollte kein Punktelieferant für die abstiegsbedrohten Linzer sein.

Schwertberg mit gutem Start, aber St. Magdalena mit dem ersten Treffer

Die Schützlinge von Cheftrainer Wolfgang Gruber fanden auch ganz gut ins Spiel hinein und man konnte sich in der Anfangsphase direkt erste Chancen in der Offensive erarbeiten. Dennoch waren es die Gastgeber aus St.Magdalena, die den ersten Treffer des Spiels erzielen konnten. Kevin Mario Mayer war in der 6. Spielminute zur Stelle und erzielte den frühen Führungstreffer für St.Magdalena, nachdem man zuvor einen individuellen Fehler der Schwertberg nutzen konnte. Die Gäste aus Schwertberg ließen den Kopf allerdings nicht hängen und man spielte weiterhin munter nach vorne. Diese Bemühungen wurden dann auch in der 14. Minute belohnt. Nachdem sich Julian Riedl auf der Seite durchtanken konnte, legte er den Ball auf seinen besser positionierten Bruder Michael ab, der den Ausgleichstreffer für Schwertberg erzielen konnte.

Zweikampfbetonte Partie mit viel hin und her

Nach denen zwei Treffern in der Anfangsviertelstunde beruhigte sich das Spiel dann ein wenig. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber keiner konnte diese in Tore ummünzen. Die Zweikampfhärte war auf jeden Fall gegeben. Schiedsrichter Markus Wimmer musste in der ersten Halbzeit ganze drei Mal den gelben Karton aus seiner Brusttasche holen und die Schwertberger erhielten alle drei Verwarnungen in der ersten Halbzeit. Diese endete schlussendlich mit einem 1:1, welches keiner der beiden Mannschaft so wirklich weitergeholfen hätte.

Beide Teams gehen auf Sieg, doch St. Magdalena zieht den Kürzeren

Auch in der zweiten Hälfte gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen und beide Mannschaften hätten gewinnen können. St.Magdalena hatte zwar mehr Ballbesitz, allerdings mangelte es am gestrigen Freitag zu oft an der Kreativität im Vorwärtsgang. In der 69. Minute gelang denen Schwertbergern dann der Führungstreffer. Nach einem Freistoß von Hoislbauer segelte der Ball in den gegnerischen Sechzehner. Von dort aus kullerte der Ball nach Abprallern ins Tor der Gastgeber hinein - der Torschütze wird weiterhin gesucht, laut ÖFB war es jedoch ein Eigentor, welches denen Schwertbergern schlussendlich die drei Zähler bescherte.

Wolfgang Gruber, Trainer ASKÖ Schwertberg:

"Taktisch und moralisch haben wir heute eine Top-Leistung auf dem Rasen abgeliefert, weshalb der Sieg am Ende des Tages auch in Ordnung geht."

Die Besten: Michael Riedl, Alexander Ebner (beide Schwertberg)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei