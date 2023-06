SU Bad Leonfelden macht nächsten großen Schritt in Richtung Vizemeistertitel

Details Samstag, 03. Juni 2023 20:12

Der kommende letzte Spieltag der Landesliga Ost wird nochmal so richtig spannend. Sowohl die Geschehnisse im Tabellenkeller, als auch das Tauziehen um den Vizemeistertitel sorgen für Hochspannung. Mittendrin in zweitem Szenario, sich derzeit in einer hervorragenden Lage befindend, ist die SU Bad Leonfelden. Die Truppe von Coach Daniel Mair ringt mit dem USV St. Ulrich um Platz zwei und ist auf einem guten Weg, diesen zu fixieren. In der vorletzten Runde gastierten die Kurstädter bei Aufsteiger Union Putzleinsdorf und nahmen auch diese Hürde mit Bravour – man siegte mit 4:1.

Bad Leonfelden überrumpelt Hausherren vor Pausenpfiff

Die Anfangsphase ist schnell erzählt: Die taktischen Ausrichtungen der beiden Kontrahenten sorgten dafür, dass es eine Eingewöhnungsphase brauchte, bis zwingende Torchancen vorgefunden werden konnten. Die Gastgeber, allem voran bedacht darauf, sauber und konzentriert die Räume im Kollektiv eng zu machen, um einem optisch und spielerisch überlegenen Gegner das Leben schwer zu machen. Letztlich fand jener offensiv-ausgerichtete Kontrahent aber Wege, um dem Aufsteiger in entscheidenden Momenten wehzutun. In Minute 35 schickte Felix Ratzenböck David Radouch auf die Reise, der blieb Sieger im Duell mit Fabian Magauer und erzielte seinen 26. Saisontreffer. Fünf Minuten später schlug man dann erneut zu, diesmal fungierte Radouch als Assistgeber für Leon Ilic.

Gäste nehmen Schwung in Halbzeit zwei mit

Nach Pause und Seitenwechsel wurde dann deutlich, was sich gegen Ende der ersten Halbzeit abgezeichnet hatte. Die Putzleinsdorfer kamen etwas offensiver aus der Kabine, was einem sichtlich unbeeindruckten Gegner aber nur in die Karten spielte. Man fand jetzt deutlich mehr Räume im eigenen Offensivspiel vor, wusste indes auch im Spiel gegen den Ball zu gefallen. Relativ prompt entschied man so die Partie: Sechs Minuten nach Wiederanpfiff landete ein abgefälschter Schuss von Radouch in den Maschen, ehe Ratzenböck nach kongenialer Vorarbeit von Luvumbu Vemba und Leon Ilic auf 4:0 erhöhte (66.). Für die Hausherren reichte es nur zum Anschlusstreffer, eine Flanke von Daniel Fuchs schlug via Innenstange im Tor ein (82.).

Am kommenden Samstag trifft die U. Putzleinsdorf auf die FC Blau-Weiß Linz Amateure, die SU Vortuna Bad Leonfelden spielt am selben Tag gegen den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Daniel Mair (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Das war ein souveräner Sieg. Wir mussten uns zu 100% konzentrieren und fokussieren, das ist in dieser Liga so. Dann waren wir froh, in der 35. Minute das 1:0 gemacht zu haben – danach wurde es für uns ein wenig leichter."

Die Besten: David Radouch (ZOM), Leon Ilic (RF), Felix Ratzenböck (LF)

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf – SU Vortuna Bad Leonfelden, 1:4 (0:2)

82 Daniel Fuchs 1:4

66 Felix Ratzenböck 0:4

51 David Radouch 0:3

40 Leon Ilic 0:2

35 David Radouch 0:1

