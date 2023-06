Stabilisierter SV Traun fixiert Platz acht und freut sich über Vertragsverlängerungen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 20:27

Die Saison war lang und für den SV Traun geprägt von Höhe- und Tiefpunkten. In der Hinrunde gab es interne Turbulenzen, wodurch es im Winter zu einem personellen Umbruch kam – mittlerweile aber alles Schnee von gestern. Die personellen Veränderungen taten dem Verein ganz gut, man konnte sich zunehmend dank guter Leistungen immer mehr stabilisieren und wird die Saison auf Platz acht beenden. Dies fixierte man am gestrigen Samstag im letzten Heimspiel der Saison gegen die SPG St. Florian/Niederneukirchen, die in punkto Personalsituation ebenso mit einem großen Teil des Kaders verlängern konnte und zudem mit Matthias Winzig (SV Sierning), Gregor König & Simon Pranzl (SC Kronstorf) und Marin Sternberger (SK St. Magdalena) kürzlich schon vier Transfers verkündet hat.

Kober-Treffer zum psychologisch-wichtigen Zeitpunkt

Von Beginn an kam die heimstarke Truppe von Markus Erbschwendtner gut in die Partie und konnte bereits in Minute 13 in Führung gehen. Nedim Duric konnte sich auf der linken Seite durchtanken und überlistete St. Florian-Keeper Simon Otteneder mit einem Schuss ins kurze Eck. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte konnten sich die Gastgeber Chancen erspielen, bauten so auch verdient kurz vor der Pause noch ihren Vorsprung aus. Dafür zeichnete sich Rene Kober verantwortlich (45.), der zu einem für die Gäste bitteren Zeitpunkt auf 2:0 stellte.

St. Florian gelingt Anschlusstreffer in Drangphase

Der Treffer kurz vor dem Pausenpfiff tat dem Anschein nach nur einem Team gut: Der SPG St. Florian/Niederneukirchen. Man kam nun deutlich wacher aus der Kabine, während ein sich in Sicherheit wiegender Gegner die gute Leistung aus Halbzeit eins vorerst nicht bestätigen und fortführen konnte. So musste man aufgrund des Anschlusstreffers von Elias Altmüller, der in einem Gestochere am schnellsten schaltete, in Minute 70 nochmal zittern. Das Momentum und die Euphorie konnte die Wahlmüller-Truppe aber nicht entscheidend nutzen, man strahlte in einer weitestgehend ereignisarmen Schlussphase nur wenig Torgefahr aus. Anders die Trauner, die nach einem Stangenschuss von Edin Hodzic in Minute 94 die Vorentscheidung herbeiführen konnten – der eingewechselte Sasa Petrovic sorgte dafür und erzielte seinen sechsten Saisontreffer.

Der SV Traun tritt am Mittwoch, den 07.06.2023, um 18:00 Uhr, beim SC Ebner-Trans Marchtrenk an. Drei Tage später (17:00 Uhr) empfängt die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen den SK St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„In Summe gesehen war unser Sieg eigentlich nie wirklich gefährdet. Wir haben einmal mehr bewiesen, dass wir daheim eine Macht sind. Nach dem Umbruch im Winter war die Rückrunde natürlich eine super Sache, wir konnten zwanzig Punkte holen. Am Mittwoch haben wir noch das grande Finale gegen den SC Marchtrenk und blicken zurück auf tolle letzte Monate. Wir sind zudem froh, dass alle verlängert haben – es gibt so im Sommer keine großen Veränderungen, alle fühlen sich wohl. Wir konnten bestärkt aus einer schwierigen Situation kommen und sind froh, dass jene Turbulenzen Vergangenheit sind und wir uns nicht schwächen lassen haben."

Die Besten: Christian Demsa (TW), Ardit Krasniqi (RV), Nedim Duric (LF)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 3:1 (2:0)

94 Sasa Petrovic 3:1

70 Elias Altmüller 2:1

45 Rene Kober 2:0

13 Nedim Duric 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei