Dritter Sieg im vierten Spiel: DSG Union Naarn bastelt weiter an starkem Saisonstart!

Die DSG Union Naarn ist zurück in der Landesliga Ost und früh in der Meisterschaft schon angekommen. Die Truppe von Michael Windischhofer konnte nach einer 1:3-Auftaktpleite beim SC Marchtrenk die letzten drei Spiele gewinnen. Jüngstes Opfer: Eine wiedermal giftige, kampf- und laufstarke Union Putzleinsdorf, die trotz guter Leistung im Machland leer ausging. Mann des Spiels war definitiv Naarns Florian Mairböck, der die Hausherren nach Rückstand mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße brachte.

Torloser erster Durchgang

Unter dem Motto "Wiedergutmachung" starteten die Gäste nach der 1:5-Heimpleite gegen den USV St. Ulrich in der Vorwoche enorm motiviert in die Partie. In Durchgang eins war man gar einen Tick besser im Spiel und fand früh die erste Gelegenheit vor, die Naarn-Keeper Michael Froschauer jedoch vereiteln konnte. Auch infolgedessen trugen die Gäste den einen oder anderen gefährlichen Vorstoß vor, missten aber immer wieder das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Die Naarner kamen hingegen lediglich über den einen oder anderen Eckball in den Strafraum, konnten daraus auch kein Kapital schlagen. So ging es vorerst torlos in die Kabinen.

Putzleinsdorf mit Blitzstart – Naarn gleicht postwendend aus

Dafür krachte es nach dem Seitenwechsel frühzeitig so richtig: Putzleinsdorfs David Sestauber wurde an der Strafraumgrenze freigespielt und hämmerte die Kugel mit dem schwachen rechten Fuß unhaltbar ins Kreuzeck (46.). Die Antwort folgte aber genauso rasch. Die Hausherren suchten im Gegensatz zum ersten Durchgang viel schneller und gezielter die Tiefe, womit Putzleinsdorf große Probleme hatte. So egalisierte Florian Mairböck nur eine Minute nach dem Gegentreffer bereits den Rückstand. Auch für den Führungstreffer in Minute 65, der in der Entstehung ähnlich aussah, zeichnete sich der umtriebige Naarner Stürmer verantwortlich. Die Putzleinsdorfer gaben so ihre Führung recht schnell trotz ansprechender Leistung aus der Hand und kamen auch nicht mehr zurück. Den Schlusspunkt der Partie setzte Lukas Schmidbauer, der nach einem parierten Abschluss von Mairböck zum 3:1-Endstand abstauben konnte (84.).

Weiter geht es für die Union Naarn am kommenden Freitag daheim gegen den SV HAKA Traun. Für die Union Putzleinsdorf steht am gleichen Tag ein Duell mit der ASKÖ Donau Linz an.

Stimme zum Spiel

Michael Windischhofer (Trainer DSG Union Naarn):

„Wir hatten ein paar Ausfälle, in Anbetracht dessen war das wieder ein richtig guter Auftritt von meiner Mannschaft. Ich glaube, dass wir uns bisher zum Saisonstart als Aufsteiger relativ gut präsentiert haben."

Die Besten: Florian Mairböck (ST), Alexander Grinninger (LV)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – Union Print&Wear Putzleinsdorf, 3:1 (0:0)

84 Lukas Schmidbauer 3:1

65 Florian Mairböck 2:1

47 Florian Mairböck 1:1

46 David Sestauber 0:1

