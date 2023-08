Blutjunger SK ADmira Linz geht auch im vierten Spiel leer aus: SV Traun fährt nächsten Sieg ein

Details Sonntag, 27. August 2023 16:23

Der SK ADmira Linz kommt nicht so richtig in Fahrt. Die junge Truppe von Neo-Coach Michael Gruber konnte bisher noch nicht punkten, auch wenn die Ergebnisse immer knapp ausfielen. Auch beim gestrigen Kräftemessen mit dem SV Traun, der einen guten Saisonstart hingelegt hat, war für die Admiraner nichts zu holen. Die Erbschwendtner-Truppe lieferte so einmal mehr eine starke Leistung ab – besonders erfreulich: Auch die Youngstars, Alpay Akgül und Nedim Tekesic, trafen wieder und trugen so maßgeblich zum Trauner Erfolg bei.

Vemba-Treffer bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Von Beginn an tat sich eine etwas verunsichert-wirkende Gästetruppe schwer Akzente zu setzen. Die Gastgeber übernahmen indes umgehend die Überhand und strotzten vor Selbstbewusstsein, gingen so auch nach einer knappen halben Stunde in Führung. Nedim Tekesic konnte sich auf dem Flügel durchsetzen und brachte die Kugel zu Luvumbu Vemba, der staubtrocken zur Führung einschießen konnte (31.). Mit dem Führungstreffer im Rücken tauchte man dann noch besser ins Spielgeschehen ein und fand auch die eine oder andere gute Möglichkeit auf das 2:0 vor. Doch sowohl Vemba, als auch Rene Kober konnten ihre Chancen nicht nützen. Die Gäste versuchten in Durchgang eins vorwiegend über schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen, die Endstation dieser Kontermöglichkeiten war aber stets Traun-Keeper Christian Demsa.

Youngstars übernehmen den Rest

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann auch nicht sonderlich lange, bis elanvolle Trauner ihre Führung ausbauen konnten. Diesmal war es eine Aktion über die andere Seite, wo Alpay Akgül wirbelte und sich im Abschluss eiskalt zeigte – 2:0 für die Hausherren nach einem präzisen Flachschuss ins lange Eck (57.). Knapp sechs Minuten später legte man sogar noch einen drauf, aus dem Doppelpack von Vemba wurde jedoch wieder nichts, diesmal aufgrund einer Abseitsstellung. Von den Landeshauptstädtern kam indes nurnoch wenig. In Minute 84 fiel dann doch noch das 3:0. Diesmal war es wieder Tekesic, der in den Strafraum ziehen konnte und ebenso wie Akgül seine Torjägerqualitäten zur Schau stellte. Zwei Minuten vor Schluss betrieb die Gruber-Truppe noch Ergebniskosmetik: David Köpf traf vom Kreidepunkt.

Am nächsten Freitag (17:30 Uhr) reist der SV HAKA Traun zur DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, einen Tag später begrüßt der SK ADmira Linz die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Wir haben unser Spiel durchgezogen und drei Mal in Folge gewonnen. Jetzt sind wir bestrebt, die nächste Auswärtspartie gegen Naarn ähnlich anzugehen und auch in der Fremde zu punkten. Bis jetzt war alles okay."

Der Beste: Christian Demsa (TW) bzw. Pauschallob

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SK ADmira Linz, 3:1 (1:0)

88 David Köpf 3:1

84 Nedim Tekesic 3:0

57 Alpay Akgül 2:0

31 Luvumbu Manuel Vemba 1:0

