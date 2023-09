Beste Defensive der Liga: USV St. Ulrich behält auch gegen St. Magdalena die weiße Weste

Details Sonntag, 10. September 2023 13:45

Im Rahmen der 6. Runde der Landesliga Ost kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem USV St. Ulrich und dem SK St. Magdalena im Haider Enterprises Stadion in St.Ulrich vor einem Publikum von rund 120 Zuseher:innen. Die Gäste aus St.Magdalena, die sich in der Vorsaison dank der starken Leistungen in der Relegation gegen Garstne in der Landesliga halten konnten, legten mit sechs Zählern aus vier Spielen einen soliden Saisonstart hin. Die Gastgeber aus St.Ulrich waren bislang ebenso souverän unterwegs und man stellte im Vorfeld der Partie mit nur einem Gegentreffer aus fünf Spielen zudem die beste Defensive der Liga.

Spiel auf Augenhöhe in erster Halbzeit

Die Gastgeber aus St.Ulrich standen auch in der gestrigen Partie wieder sehr kompakt und man ließ in der Anfangsphase kaum Chancen der Gäste aus Linz zu. Die kompakte Defensive war in der aktuellen Saison bislang die große Stärke der Hausherren in St.Ulrich, allerdings drückte der Schuh häufig in der Offensive, die in fünf Spielen sechs Treffer erzielen konnte. Beide Mannschaften konnten sich im Verlauf der ersten Hälfte zwar Torchancen erarbeiten, doch man scheiterte meistens an der Präzision und der Qualität im Abschluss. Gegen Ende der ersten Halbzeit gab es dann eine Hiobsbotschaft auf Seiten der Gäste. Kapitän Mathias Krennmayr musste das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen. Für ihnkam Zbynek Musiol in die Partie, die mit einem Spielstand von 0:0 zur Halbzeit endete.

Torlose zweite Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte kamen die Offensivabteilungen beider Mannschaften nur sehr schwer in Fahrt und das Spiel ging ähnlich weiter wie in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften standen kompakt und beide konnten sich immer wieder Chancen erarbeiten, doch bei jenen Chancen waren selten zwingende Gelegenheiten dabei. Das Spiel war jedoch auch sehr fair und diszipliniert. Der Schiedsrichter Rober Platzer musste in der gesamten zweiten Hälfte kein einziges Mal den gelbe Karton aus seiner Brusttasche zucken, da sich die beiden Teams einen fairen Kampf auf Augenhöhe lieferten, der schlussendlich mit einem torlosem Remis endete.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Die heutige Partie war sehr ausgeglichen, beide Mannschaften sind sehr diszipliniert aufgetreten und ich denke, dass das Unentschieden somit ein gerechtes Ergebnis für beide Seiten ist."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

