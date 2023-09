SV HAKA Traun prolongiert Siegesserie und verteidigt Platz an der Sonne

Details Sonntag, 10. September 2023 18:48

Der SV Traun hat einen richtig guten Saisonstart hingelegt. Dementsprechend verdient steht die Mannschaft von Markus Erbschwendtner nach Spieltag sechs mit 15 Punkten auf dem Konto auf Platz eins. Auch wenn die vergleichsweise leichte Auslosung ihren Teil dazu beigetragen hat, zeigten die Trauner auch bereits, dass sie Topteams schlagen können – gegen den SC Marchtrenk siegte man beispielsweise in Runde zwei mit 5:2. Am gestrigen Samstag empfing man die Union Putzleinsdorf, die sich bisher auch als schwer zu bespielender Kontrahent herauskristallisierte – ein spätes Eigentor brachte dem SV Traun letztlich den fünften Sieg en suite.

Traun gelingt Führungstreffer zum pyschologisch-wichtigen Zeitpunkt

Die Hausherren taten sich von Beginn an schwer, trotz optischer Überlegenheit gute Chancen zu kreieren. Dies hauptsächlich aufgrund dessen, dass die Putzleinsdorfer ungemein kompakt auftraten und vorwiegend den Abwehrriegel vorschoben, während man versuchte über schnelle Umschaltmomente selbst zu Torabschlüssen zu kommen. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann doch soweit und die heimischen Fans bekamen doch noch einen Grund zum Jubeln: Trauns Kresimir Zecic lenkte einen verdeckten Distanzschuss von Rene Kober in die Maschen (46.).

Putzleinsdorf erarbeitet sich Ausgleich

Traun-Coach Erbschwendtner war gezwungen, zur Halbzeit gleich zwei Auswechslungen vorzunehmen. Jene neuen, jungen Spieler brachten etwas Unruhe ins Spiel der Hausherren, während Putzleinsdorf in der Phase nach dem Seitenwechsel die eine oder andere gute Offensivaktion vorfand. Eine davon konnte man nützen, nach einem zielstrebig-vorgetragenen Spielzug über die Seite vollstreckte Paul Dorfer zum vielumjubelten 1:1 (53.). Nun wurde die Partie auch etwas spannender, postwendend hätten die Trauner bereits wieder in Führung gehen können, Nedim Duric traf aus der Distanz aber nur den Querbalken. Auch Luvumbu Manuel Vemba hätte kurz darauf treffen können, scheiterte aber ebenso an der Torumrahmung. Ein Happy-End gab es für die Erbschwendtner-Truppe letztlich doch: Nach einem Freistoß war es Putzleinsdorfs Danilo Duvnjak, der das Spielgerät ins eigene Tor lenkte (83.) und so den Traunern einen Sieg bescherte.

Nächster Prüfstein für SV HAKA Traun ist die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen (Samstag, 16:00 Uhr). Die Union Print&Wear Putzleinsdorf misst sich am selben Tag mit der SPG Katsdorf (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„In Summe gesehen sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen und haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Die Serie wollen wir nächste Woche gegen St. Florian fortsetzen."

Die Besten: Christian Demsa (TW), Loic Tenlep (IV)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – Union Print&Wear Putzleinsdorf, 2:1 (1:0)

83 Eigentor durch Danilo Duvnjak 2:1

53 Paul Dorfer 1:1

46 Kresimir Zecic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.