Intensive Schlussphase: ASKÖ Oedt 1b ergattert sich den Last-Minute-Ausgleich in St. Ulrich

Details Mittwoch, 13. September 2023 16:55

Im Rahmen des Nachtragsspiels der 1. Runde der Landesliga Ost empfing der USV St. Ulrich die ASKÖ Oedt 1b im Haider Enterprises Stadion in St.Ulrich vor einer Kulisse von rund 125 Zuseher:innen am Dienstagabend. Die Gäste aus Oedt konnten als zuletzt mit einer guten Form in die aktuelle Saison starten und man rangierte mit der besten Offensivabteilung der Liga und satten zwölf Punkten aus fünf Spielen auf dem dritten Tabellenplatz der Liga. Die Gastgeber aus St.Ulrich erwarteten die Gäste hingegen mit der besten Defensivabteilung der Liga, die bis dato in fünf Spielen nur einen Gegentreffer kassierte.

Oedt mit Dominanz aber ohne Effizienz

Die Gäste aus Oedt übernahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen bereits in der frühen Anfangsphase der Partie und man wusste die beste Defensive der Gastgeber zu beschäftigen. Dennoch konnten die Hausherren gegen die spielstarken Gäste gut dagegenhalten und man konnte im Laufe der ersten Halbzeit immer wieder Nadelstiche in der Offensive setzen. Die Vorteile im Ballbesitz und der Torchancen hatten trotzdem die Gäste, die ihre Dominanz allerdings nicht in eine Effizienz im letzten Drittel umwandeln konnten, da die Gastgeber aus St.Ulrich sehr diszipliniert und aggresiv agierten. Somit blieb es im Rahmen der ersten Hälfte beim Spielstand von 0:0, was sich jedoch noch ändern sollte.

St. Ulrich überrascht Oedt nach Wiederanpfiff

Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit klingelte es dann im Kasten der Gäste. Maximilian Dutzler bugsierte den Ball in der 47. Minute in die Maschen der Gäste aus Oedt, nachdem sein Freistoß unhaltbar abgefälscht wurde zur 1:0 Führung für die Hausherren. Diese hätten kurz nach der Führung auch auf 2:0 erhöhen können, doch Nico Steinmaßl scheiterte am gegnerischen Keeper. Nach der starken Drangphase der Gastgeber konnten sich die Oedter jedoch zurückkämpfen und in der 67. Spielminute durch Michael Leonhartsberger mit dem Treffer zum 1:1 den Ausgleich erzielen. In einer spannenden Endphase bekamen die Gastgeber dann einen Strafstoß zugesprochen. Youngster Mathias Spath übernahm die Verantwortung vom Punkt und erzielte den Treffer zur erneuten Führung für St.Ulrich. Doch die Gäste aus Oedt konnten sich erneut zurückkämpfen und durch Florian Bytyqi in der letzten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielen, womit das Spiel mit einem 2:2 Remis endete.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Die Mannschaft hat heute wirklich eine sensationelle Leistung auf den Platz gebracht gegen einen sehr spielstarken Gegner. Leider konnten wir uns letztendlich nicht mit den drei Punkten belohnen, aber wir können dennoch sehr stolz auf unsere disziplinierte mannschaftliche Leistung sein."

