Mit dem Schlusspfiff: Abazovic ist zur Stelle und beschert formstarkem SV Traun nächsten "Dreier"!

Details Samstag, 16. September 2023 22:49

Der SV Traun ist aktuell einfach nicht zu stoppen. Nach Spieltag sieben und einem weiteren Sieg, diesmal gegen die SPG St. Florian/Niederneukirchen, steht die Erbschwendtner-Truppe weiterhin auf Platz eins der Tabelle und steuert langsam mit breiter Brust einem starken Restprogramm entgegen. Für die Sängerknaben wird hingegen allmählich die Luft immer dünner, konnte nun auch eine bisher sieglose SPG Katsdorf am heutigen Samstag punkten und die Wolm-Elf in der Tabelle hinter sich lassen. Die Saison ist aber noch relativ jung und das untere Tabellendrittel recht knapp beisammen.

Florianer gehen in Führung

Trotz einiger Ausfälle kamen die im Vorfeld favorisierten Hausherren gut aus den Startlöchern und verbuchten früh erste Gelegenheiten auf den Führungstreffer. Nedim Duric ließ eine davon ungenützt, hatte der Trauner Mittelfeldmann bei einem Ausflug von St. Florian-Keeper Simon Otteneder das Visier nicht gut eingestellt und verfehlte aus knapp 35 Metern das leere Gehäuse. Auch Rene Kober hatte in dieser Trauner Drangphase das 1:0 auf dem Fuß, fand aber in Otteneder seinen Meister. Etwas gegen den Spielverlauf ging so urplötzlich der Gast in Führung – nach einem Handspiel von Loic Tenlep im Strafraum zeigte Schiedsrichter Markus Wimmer auf den Punkt, Thomas Mitterndorfer verwertete den fälligen Strafstoß staubtrocken (26.). Sichtlich unbeirrt machten die Hausherren aber da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten, missten im ersten Durchgang aber sowohl bei Pass, als auch Schuss die nötige Präzision.

Traun gelingt Comeback trotz Unterzahl

Nach dem Seitenwechsel folgte dann erst der nächste herbe Nackenschlag für eine bislang so überzeugende Trauner Truppe: Nach zwei Fouls binnen vier Minuten sah Nedim Tekesic erst gelb, dann gelb-rot und musste vorzeitig vom Feld. Doch auch dies wussten die Hausherren gut wegzustecken, was belohnt werden sollte: Nach einer schönen Einzelaktion wurde Tenlep im Strafraum gelegt, erneut ertönte der Pfiff. Kober trat an und egalisierte den Rückstand vom Kreidepunkt (66.). Auch in der folgenden Schlussphase hatte die Hintermannschaft der Gäste einiges zu tun, etliche Standardsituationen konnten aber großteils ohne Probleme bereinigt werden. Eine davon aber nicht: Nach einem dieser ruhenden Bälle stand Edin Abazovic goldrichtig und bugsierte das Spielgerät in die Maschen (93.) zum vielumjubelten Siegtreffer.

Das nächste Spiel des SV HAKA Traun findet in zwei Wochen statt, wenn man am 30.09.2023 die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk empfängt. Auf heimischem Terrain empfängt St. Florian/Niedern. im nächsten Match die Union Print&Wear Putzleinsdorf.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Der Sieg war zu hundert Prozent gerechtfertigt und auch verdient, wir waren klar die bessere Mannschaft. St. Florian hat sich vorwiegend auf Kontermöglichkeiten fokussiert, das ist auch eine junge Mannschaft mit Potenzial. Wir sind aufgetreten wie der Tabellenführer und das bleiben wir auch. Jetzt haben wir eine Woche Pause und dann das nächste Heimspiel gegen Viktoria Marchtrenk. Wir haben nun andere Gegner vor der Brust und auf das freuen wir uns auch, momentan freuen wir uns drüber, von der Tabellenspitze zu lachen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Kresimir Zecic

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen, 2:1 (0:1)

93 Edin Abazovic 2:1

66 Rene Kober 1:1

26 Thomas Franz Mitterndorfer 0:1

