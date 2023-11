Gmunden dominiert – Trio kämpft gegen Abstieg! Rückblick Herbstsaison Landesliga West

Details Donnerstag, 16. November 2023 15:15

Erst am letzten Spieltag hat der SK Bad Wimsbach dem SV Gmundner Milch die erste Saisonniederlage zugefügt. Der Meister der Landesliga West steht also schon so gut wie fest, sind die elf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Schalchen wahrscheinlich zu groß. Anders sieht es im Tabellenkeller aus: Durch den Überraschungssieg von Sattledt in der letzten Runde sind mit Esternberg und der SPG St. Marienkirchen / Wallern 1b drei Mannschaften punktegleich.

Drei Gruppen und ein überlegener Herbstmeister

Hinter Gmunden befindet sich eine ausgeglichene Verfolgergruppe. Zwischen Schalchen und Bad Wimsbach auf dem 8. Platz liegen nur vier Punkte. Hier kann im Frühjahr noch so einiges passieren. Dahinter sind die Plätze neun bis zwölf nur durch zwei Punkte getrennt, mit sieben Zählern Vorsprung auf die Nachzügler sollten diese vier Teams aber nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Für eine positive Überraschung hat die Union Gschwandt gesorgt: Die Huemer-Elf hat sich in der Vorsaison nur über die Relegation in der Liga gehalten. Im Sommer sind gute Transfers getätigt worden und so schließen sie die Hinrunde auf dem 3. Tabellenplatz ab.

Über Torsperren und Torjäger

Wenig überraschend stellt der Tabellenführer sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga. Lange Zeit aber galt Bad Wimsbach als eine der besten Abwehrreihen im Unterhaus, denn nach neun Runden hatten sie gerade einmal zwei Gegentore hinnehmen müssen. Zwischenzeitlich hat Raffael Seyr seinen Kasten für unglaubliche 763 Minuten sauber gehalten! In der Sommertransferphase haben die Vereine ihre Angriffsreihen offensichtlich sinnvoll verstärkt: Die vier Toptorjäger der Liga sind nämlich allesamt Neuzugänge. Mit 13 Treffern führt Amar Hodzic vom Herbstmeister die Schützenliste an, ein Tor weniger geschossen hat Jan Schrank von der Union Peuerbach. Sein Ex-Verein der SK Schärding ist nach vielen Abgängen vom 2. Rang in der Vorsaison aktuell auf den 12. Tabellenplatz abgestürzt.

Bleibt es so eng?

So spannend der Kampf um den Vizemeistertitel auch ist, vermutlich wird man sich darum nichts kaufen können. Anders als in dieser Liga ist in der Landesliga Ost der Meisterschaftskampf noch offen und der 2. Platzierte hat mit 33 Punkten sieben Zähler mehr als Schalchen, eine mögliche Aufstiegsrelegation gibt es Stand jetzt also keine in der Landesliga West. Eine Prognose über die Absteiger ist schwierig, zumal bei der SPG St. Marienkirchen / Wallern 1b der Kader jederzeit von oben her verstärkt werden könnte. Auf Bad Wimsbach sollte man auf jeden Fall ein Auge werfen, hier übernimmt nach vielen Jahren unter Thomas Plasser ein neuer Trainer.G

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.