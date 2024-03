Mit Schwung ins Frühjahr: FC Andorf will im Spitzenfeld mitmischen

Details Dienstag, 12. März 2024 16:45

In der vergangenen Spielzeit kam der FC Andorf als Tabellendritter der Landesliga West ins Ziel. Auch in dieser Saison mischt die Straif-Elf wieder ganz vorne mit und konnte die ersten beiden Spiele nach der langen Winterpause erfolgreich absolvieren. „Wir wollen in einen spielerischen Flow hineinkommen, uns von Runde zu Runde steigern, verletzungsfrei bleiben und eine erfolgreiche Frühjahrssaison absolvieren“, blickt Andorfs Sektionsleiter Reinhard Köstlinger gemeinsam mit LIGAPORTAL auf die Rückrunde.

Er spielte eine entscheidende Rolle beim Frühjahrsauftaktmatch vor zwei Wochen gegen den SV Schalchen, traf gleich doppelt, konnte den zwischenzeitlichen 2:0-Rückstand egalisieren und mutierte dabei auch zum "Man of the match": Bernhard Öhlböck

Vier Punkte aus zwei Spielen - FC Andorf mit Restart zufrieden

Am ersten März-Wochenende stand für die Rot-Weißen der Rückrundenauftakt gegen den Rangdritten, SV Schalchen, an. Die Straif-Elf konnte zweimal einen Rückstand aufholen und so am Ende beim 3:3-Unentschieden dank eines Last-Minute-Treffers von Philipp Bauer noch einen Punkt bejubeln. Eine Woche später setzte man sich dann gegen den Aufsteiger FC Munderfing auswärts knapp mit 2:1 durch. Mit den zwei bisherigen Pflichtspielergebnissen im neuen Kalenderjahr zeigt man sich in Andorf zufrieden: „Wir sind mit der Punkteausbeute aus den ersten beiden Spielen zufrieden und richten den Blick gleich auf die kommenden Aufgaben.“

Zwei starke Mannschaften warten auf die Innviertler

Am kommenden Samstag geht es für den FC Andorf mit dem Heimspiel gegen die Union Gschwandt weiter, die aktuell nur zwei Punkte hinter den Andorfern auf dem fünften Rang liegen. Auch die Union Peuerbach, welche wiederum eine Woche später auf die Andorfer wartet, ist mit zwei Punkten Rückstand in Lauerstellung. Auf die Straif-Elf warten also im Kampf um die oberen Tabellenplätze zwei wichtige "Sechs-Punkte-Spiele". „Wir gehen mit breiter Brust in die nächsten Spiele, haben eine gute Mannschaft und brauchen sich vor keinem Team zu verstecken. Wenn wir gut drauf sind, können wir jeden schlagen. Mit Zuversicht werden wir die nächsten Aufgaben bestreiten“, so Sektionsleiter Köstlinger.

Derzeit keine Verletzten - Oberes Tabellendrittel im Visier

Andorfs Übungsleiter Bernhard Straif muss derzeit auf keine Spieler verzichten. Alle Kaderspieler stehen dem Coach zur Verfügung, nur vereinzelte Spieler haben nach einer Verletzung noch einen kleinen Trainingsrückstand. Bei den Rot-Weißen Innviertlern erwartet man sich einen Tabellenplatz im Liga-Spitzenfeld: „Unsere Blickrichtung geht nach vorne, der Meister ist für uns kein Thema mehr, Gmunden hat bereits einen zu großen Vorsprung. Von Tabellenplatz zwei bis zu Rang fünf ist aber doch unser Ziel“, gibt der Sektionsleiter die Erwartungshaltung in Andorf preis.

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.