Traunsee-Almtal-Cup: Aufsteiger Union Gschwandt eliminiert Pettenbach

Details Samstag, 09. Juli 2022 10:18

In der ersten Runde des heurigen Traunsee-Almtal-Cups zeigt sich Landesliga West-Aufsteiger Union Unis Gschwandt weiter in blendender Form und eliminierte Liga-Konkurrent Pettenbach klar mit 5:3 (1:2). Die Treffer vor rund 150 Zuschauern für die Sirocic-Elf erzielten Stefan Tiefenthaler, Nedim Rizanovic, Florian Mayrhofer und Janko Sirocic (2). Bezirksligist ASKÖ Vorchdorf hatte gegen FC Altmünster (1. Klasse Süd) wenig Mühe und gewann mit 3:0, ebenso der SV Gmundner Milch, der in Ohlsdorf gar mit 5:0 als Sieger vom Platz ging. Wesentlich spannender war es in Scharnstein, wo die Hausherren gegen Favorit SK Bad Wimsbach bis zur 89. Minute mit 2:1 führten, im Finish sich aber doch noch mit 2:4 geschlagen geben mussten.

Halbfinal-Kracher Vorchdorf - Gschwandt

Somit kommt es im Halbfinale zum Laudachtalderby ASKÖ Vorchdorf gegen Union Gschwandt (Mittwoch, 13.7., 19:30 Uhr, Vorchdorf) und der SV Gmundner Milch empfängt bereits am Dienstag 12.7. um 19:30 Uhr den SK Bad Wimsbach. Im unteren Play-Off muss die ASKÖ Ohlsdorf zum SV Scharnstein (Dienstag, 12.7., 18:30 Uhr) und die Union Pettenbach zum FC Altmünster (Mittwoch, 13.7., 18:30 Uhr). Das gemeinsame Finale steigt dann am Samstag, 16. Juli in Pettenbach, ab 13 Uhr werden alle Plätze ausgespielt. Das Finale mit anschließender Siegerehrung ist für 19 Uhr angesetzt. Eintritt bei allen Spielen: 5 Euro, Frauen und Kinder bis 15 Jahren frei.