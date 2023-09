Eiskaltes Munderfing beendet gegen SC Schwanenstadt seine Negativserie

Details Sonntag, 24. September 2023 10:02

Der Aufsteiger FC Munderfing empfing in der achten Runde der Landesliga West den SC Schwanenstadt 08. Beide Teams könnten dringend ein Erfolgserlebnis gebrauchen. Die Gastgeber haben nach einem soliden Saisonstart die letzten drei Spiele in Folge verloren und liegen auf Platz zehn in der Tabelle. Die Gäste konnten nur eines der letzten vier Spiele gewinnen, alle anderen gingen verloren. In der Tabelle liegt man derzeit einen Platz hinter Munderfing. Der erhoffte Befreieungsschlag gelang am Ende des Tages der Heimmannschaft. Der FC Munderfing setzte sich dank seiner souveränen Chancenverwertung mit 3:0(2:0) gegen den SC Schwanenstadt durch und kann sich ein kleines Polster gegenüber den Abstiegsrängen verschaffen.

Schwanenstadt macht das Spiel, Munderfing die Tore

Beide Teams kommen relativ gut in die Partie rein, Schwandenstadt weist allerdings mehr Spielanteile auf. Von den höheren Spielanteilen können die Gäste allerdings kein Kapital schlagen, nur selten kommt man gefährlich vor das gegnerische Tor. Ein Schuss von Sertam Cam direkt auf den gegnerischen Torhüter und ein Lattentreffer nach einem Eckball sollten die einzig gefährlichen Chancen der Gäste bleiben. Der FC Munderfing hat zwar weniger vom Spiel, ist vor dem Tor dafür umso effizienter. In Minute 20 bekommt Florian Moser-Werndl einen langen Ball in den Sechzehner zugespielt. Sein erster Schuss von der Seite prallt vom Torhüter zu ihm zurück. Sein zweiter Schuss trifft seinen Mitspieler Raphael Stockinger ins Gesicht und springt von da ins Tor. Ein sehr kurioser Treffer zum 1:0. In der 34. Minute startet Munderfing einen Angriff über die Rechte Seite. Nach einer Flanke von Stockinger zögert der Torhüter der Gäste beim Herauskommen und so kommt Devid Stanisavljevic völlig frei zum Ball und köpft zum 2:0 für seine Mannschaft ein.

Schwanenstadt bleibt zahnlos

In der zweiten Halbzeit zeichnet sich ein ähliches Bild ab wie in Halbzeit eins. Die Gäste mit viel Ballbesitz, aber mit wenig Chancen. Die Gastgeber mit wenig Spielanteilen, dafür aber mit einem Treffer. In der 86. Minute sorgt Munderfing endgültig für die Entscheidung. Florian Moser-Werndl wird von seinem Kollegen Spatzenegger in den Lauf geschickt und überlupft den Torhüter der Gäste zum 3:0. Am Ende des Tages feiert der FC Munderfing dank seiner eiskalten Chancenverwertung einen verdienten 3:0-Erfolg über den SC Schwanenstadt.

Stimme zum Spiel:

Matthias Spitzer, sportlicher Leiter FC Munderfing:

"Wir sind relativ gut in das Spiel reingekommen. Schwanenstadt hatte mehr vom Spiel, aber ist zu keinen Chancne gekommen. Wir waren heute einfach eiskalt vor dem Tor."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.