Befreiungsschlag für Plasser-Elf: SK Bad Wimsbach deklassiert Esternberg mit 7:0-Sieg

Details Sonntag, 24. September 2023 13:48

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Leithner Bau Esternberg und dem SK Schachner Bad Wimsbach im Rahmen der 8. Runde der Landesliga West. Die Gastgeber aus Esternberg konnten zuletzt nicht überzeugen und man befand sich im Vorfeld der Partie nach zuletzt mäßigen Leistungen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Bad Wimsbacher haderten in letzter Zeit ebenso mit ihren Leistungen, nachdem man in den letzten beiden Spielen zwei Mal 0:0 spielte, was sich am gestrigen Nachmittag jedoch ändern sollte.

Esternberg chancenlos gegen gnadenlose Gäste

Die Gäste aus Bad Wimsbach zeigten von Beginn an, dass sie im gestrigen Spiel die Ladehemmung in der Offensive beenden wollten und die Schützlinge von Cheftrainer Thomas Plasser fackelten nicht lange rum. Bereits in der 12. Spielminute gelang Alexander Bauer der Treffer zur 1:0 Führung für die Bad Wimsbacher. Diese spielten eine sehr dominante erste Hälfte und man konnte auch im weiteren Spielverlauf viele Akzente in der Offensive setzen. In der 34. Spielminute erhöhte Florian Schöfbenker dann auf 2:0 aus Sicht der Gäste. Bei jenem Spielstand blieb es allerdings nur zwei Minuten, da Jan Kolnberger in der 36. Minute auf 3:0 erhöhte. Doch damit nicht genug. Alexander Bauer, der nach einer langen Verletzung zurückkam, schnürte in der 44. Minute seinen Doppelpack und erhöhte die Führung noch vor der Halbzeitpause auf 4:0.

Bad Wimsbach lässt nicht locker

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und die Schützlinge von Thomas Plasser machten dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. In der 56. Minute gelang Florian Schöfbenker sein Doppelpack und er baute somit die Führung der Gäste auf 5:0 aus. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte war dann das Feuer aus dem Spiel leicht entfacht, bis die Bad Wimsbacher in der Schlussphase nach vielen Wechseln noch einmal einen Gang nach vorne geschaltet haben in der Offensive. Der eingewechselte Stefan Tiefenthaler erzielte in der 78. Minute den nächsten Treffer der Gäste zum 6:0. Zwölf Minuten später setzte mit Jakob Stockinger ein weiterer Joker den Schlusspunkt und erzielte den siebten Treffer des Tages für die Gäste aus Bad Wimsbach, die ihre Torflaute der letzten Partien eindrucksvoll beenden konnten.

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

"Nachdem wir in den letzten Wochen immer wieder gute Leistungen geliefert haben, aber uns nicht belohnen konnten, bin ich heute umso stolzer auf das Team, dass wir unsere Chancen endlich wieder nutzen konnten und einen hochverdienten Sieg erzielen konnten."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

