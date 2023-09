SPG Andorf/Sigharting bezwingt dezimierte Grieskirchener

Details Samstag, 30. September 2023 10:08

Der zweitplatzierte SV Pöttinger Grieskirchen hatte am Freitag den FC Illumina Andorf zu Gast in der neunten Runde der Landesliga West. Während die Gastgeber sehr solide in die neue Saison gestartet sind und schon 16 Zähler auf dem Konto haben, läuft es bei den Gästen aus Andorf nicht optimal. Nur elf Punkte und Tabellenplatz acht lautet die bisherige Bilanz der Straif-Elf. Ein Sieg würde demnach sehr gut tun um eine Trendumkehr zu schaffen. Aber auch die Gastgeber müssen weiterhin punkten, um den Anschluss an die in dieser Saison überragenden Gmundner nicht zu verlieren. Am Ende des Tages gingen allerdings die Gäste als Sieger vom Platz. Nach einer von den Gastgebern dominierten Partie, welche mehr als eine Halbzeit in Unterzahl auskommen mussten, musste man sich dem FC Andorf mit 0:1(0:0) geschlagen geben.

Grieskirchen dominiert den Gegner

Die Gastgeber haben die Partie von Anfang an unter Kontrolle und weisen wesentlich mehr Ballbesitz auf als der Gegener, Chancen sind allerdings trotzdem eher Mangelware. Die Gäste brauchen überhaupt erst 25 Minuten um das erste Mal vors gegnerische Tor zu kommen. Der Schuss von Lukas Zikeli bringt allerdings nichts ein. In der Minute 42 sieht Grieskirchens Daniel Scheuringer die zweite gelbe Karte und muss vorzeitig vom Platz. Dieser Auschluss bringt die Gastgeber etwas aus dem Konzept.

Hausherren nicht zwingend genug

Kurz nach dem Seitenwehcsel bringt Grieskirchen dann den Ball im gegnerischen Tor unter, doch der Linienrichter entscheidet auf Abseits. Im Gegenzug auf diese Aktion erzielen auch die Gäste einen Treffer, welcher diesmal auch zählt. Nach einer Standardsituation kommt es zu einem wilden Hin und Her und letztlich landet der Ball auf dem Kopf von Sebastian Bauer und landet von dort aus im Tor der Gastgeber. Dieser Treffer ist fast schon sinnbildlich für den Abend der Grieskirchner. Trotz Rückstand und Unterzahl ist die Furtner-Elf trotzdem weiterhin drückend überlegend, aber vor dem Tor nicht effizient genug. Chancen werden nicht sauber zu Ende gespielt, es fehtl meistens der letzte entscheidende Pass. Und somit bleibt es beim Endergebnis von 0:1 aus Sicht der Gastgeber.

Stimme zum Spiel:

Friedrich Glechner, Sportlicher Leiter SV Grieskirchen:

"Natürlich sind wir sehr enttäuschend von diesem Ergebnis. Unglücklich wäre ein Hilfsausdruck. Es gibt halt so Spiele im Fußball wo alles gegen einen läuft. Mit der Einstellung sind wir momentan zufrieden, aber an der Umsetzung habpert es."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.