SPG Andorf/Sigharting feiert Kantersieg gegen Tabellenschlusslicht St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 14:11

In der zehnten Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting und der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b. Die Heimmannschaft kann noch nicht so ganz an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen. Vor der Partie liegt man mit 14 Punkten auf dem sechten Tabellenplatz. Ziemlich düster hingegen sieht die Situation bei den Gästen aus, denn mit nur mageren zwei Punkten liegt man auf dem letzten Platz in der Tabelle. Gegen Andorf konnte man die Lage nicht verbessern. Am Ende sah ein 5:0(3:0)-Kantersieg für die Straif-Elf heraus.

Andorf gibt sich keine Blöße

Die Gastgeber sind von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und lassen dem Gegner wenig Luft zum Atmen. Gleich in der zweiten Minute kommt Manuel Reitinger zu einer guten Chance, in Minute elf versucht es Sebastian Pucher mit einem nicht ungefährlichen Kopfball. In der 14. Minute zeigt der Schiedsrichter im Strafraum der Gäste auf den Elfmeterpunkt. Lukas Zikeli tritt an und verwandelt zur Führung für seine Mannschaft. Nur vier Minuten später erhöht Marec Bobcek auf 2:0. Der Torhüter verspekuliert sich bei einer Flanke und kommt zu spät aus dem Tor, Bobcek überhebt daraufhin den herausstürmenden Keeper. Die Gastgeber haben aber noch lange nicht genug und setzten in Minute 27 noch eins drauf. Der Torschütze zum 2:0, Marek Bobcek, tankt sich auf der linken Seite durch die gegnerische Abwehr und legt ganz uneigennützig auf Manuel Reitinger ab, der die Kugel nur noch ins Tor schieben muss. In weniger als dreißig Minuten sorgen die Andorfer hier für klare Verhältnisse.

Andorf macht munter weiter

Die Gastgeber verzichten darauf, sich auf der komfortablen Führung auszuruhen und spielen weiter munter nach vorne. In der 60. Spielminute erzielt Benedikt Grossbötzl nach einem Freistoß per Kopf das 4:0. Der Gegner findet in der Offensive so gut wie gar nicht statt und kommt bestenfalls zu Halbchancen. In der 81. Minute setzt Marek Bobcek mit seinem zweiten Treffer in der Partie den Schlusspunkt. Nach einem Eckball köpft er zum 5:0 ein.

Stimme zum Spiel:

Gerald Berger, Sektionsleiter FC Andorf:

"Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis. Uns ist heute endlich das gelungen was wir uns vorgenommen haben. Uns ist heute viel aufgegangen, wir haben von Anfang an gezeigt wer der Boss ist. Ich möchte ein Lob an alle in der Mannschaft aussprechen.":

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.