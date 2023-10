Rettungseinsatz! Verletzung und kurioser Ausschluss: ATSV Sattledt knöpft in Unterzahl Andorf einen Punkt ab

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:01

Am gestrigen Samstag empfing der ATSV Sattledt den FC Andorf in der heimischen Voralpenkreuzarena. Die Gäste reisten als klarer Favorit an, konnte man zuletzt zwei "Dreier" einfahren und startet so mit breiter Brust in den Hinrunden-Endspurt. Die Sattledter suchen hingegen im laufenden Herbst noch nach ihrer Form, steckt man aktuell mit nur fünf Punkten auf dem Konto im Tabellenkeller fest. Gegen den sechstplatzierten der Landesliga West konnte man zumindest einen Punkt einfahren – auch wenn man knapp 65 Minuten in Unterzahl agierte.

Elgit fliegt während Auswechslung vom Platz

Erwartungsgemäß rissen die Gäste relativ prompt das Kommando an sich und fanden auch den besseren Start vor. Sonderlich zwingend wusste man aber nicht zu werden, was allem voran daran lag, dass sich die Hausherren ungemein kompakt im Defensivverbund präsentierten und trotz spielerischer Unterlegenheit so gut wie garnichts zuließen. In Minute 26 mussten die Gastgeber dann einen bitteren Nackenschlag hinnehmen: Der früh gelb-vorbelastete Kemal Elgit sollte ausgewechselt werden, Schiedsrichterin Maria Ennsgraber hatte dies schon dokumentiert und den Wechsel bestätigt, als sich Elgit zu einer unklugen Aktion hinreissen ließ und beim Abgang einen Gegenspieler noch anrempelte. So griff Ennsgraber nochmal in die Tasche und verwies den Sattledter – erst auf Hinweis des Assistenten – via Ampelkarte des Platzes. Die interimistisch von Sektionsleiter Klaus Eder betreute Truppe ging daraufhin aber dennoch glücklich in Führung: Nach einem Eckball war Leonhard Mayr zur Stelle und netzte zum 1:0 ein (33.).

Acuma verletzt sich schwer – Andorf gleicht aus

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ereilte die Heimischen die nächste bittere Hiobsbotschaft: Im Zweikampf am Spielfeldrand wird Sattledts Adem Acuma in Richtung Seitenout abgedrängt, knallt mit voller Wucht gegen die Werbebande und verletzt sich schwer am Knie. Sattledt musste so im zweiten Durchgang auf eine essenzielle Stütze verzichten, Acuma musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Die zweiten 45 Minuten starteten dann gleich mit dem nächsten Rückschlag für die Hausherren: Nur vier Minuten gespielt, landete ein abgefälschter Schuss von Andorfs Sebastian Bauer im Netz. Auch in der Folge- und Schlussphase verbuchten die Gäste dann mehr Spielanteile – einziges Manko: Im vorderen Drittel agierte man oft zu ideenlos, vertändelte Bälle und hatte kein Rezept gegen einen taktisch-disziplinierten Defensivverbund der Sattledter. Zehn Minuten vor Schluss hätte ein rabenschwarzer Tag für Sattledt noch ein Happy-End nehmen können, doch auch ein starker Freistoß von Michael Schimpelsberger schrammte hauchzart am Gästekasten vorbei.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt Sattledt bei der Union Leithner Bau Esternberg an. Der SPG FC Illumina Andorf / Sigharting tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 25.10.2023, beim SK Waizenauer Schärding/ATSV an.

Stimme zum Spiel

Klaus Eder (Sektionsleiter ATSV Sattledt):

„Das war eine chancenarme Partie. Wir haben als Mannschaft geschlossen-gut gespielt, durch den Ausschluss waren unsere Möglichkeiten begrenzt. So konnten wir eigentlich nur verteidigen."

Die Besten: Andreas Amer, Gabriel Strobl, Leonhard Mayr

Landesliga West: ATSV Bamminger Sattledt – SPG FC Illumina Andorf / Sigharting, 1:1 (1:0)

49 Sebastian Bauer 1:1

33 Leonhard Mayr 1:0

Fotos: Privat

