FC Munderfing dreht Spiel gegen Kammer in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:25

Der Erfolgslauf des SK UEBEX LED Kammer fand letztes Wochenende vorerst ein Ende, als man sich dem SV Schalchen mit 0:1 geschlagen geben musste. Aus den letzten fünf Partien konnte man drei Siege und ein Unentschieden holen. In der Tabelle der Landesliga West liegt die Schobesberger-Elf mit elf Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Weniger rosig sieht die Lage beim Aufsteiger FC Munderfing aus. Nur ein Sieg und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen lautet die bittere Bilanz. Die Gäste könnten also dringend ein Erfolgserlebnis gebrauchen und das ist Ihnen an diesem Wochenende auch gelungen. Nach einer spektakulären Schlussphase gewinnen die Gäste nach Rückstand noch mit 2:1.

Gäste mit guter Anfangsphase

In den ersten zwanzig Minuten der Partie kommen die Gäste gleich zu einigen guten Möglichkeiten, die Gastgeber brauchen etwas Zeit um in die Partie zu finden. Die erste Halbzeit entwickelt sich zu einem ständigen Hin und Her, ein Tor wäre dabei schon längst überfällig, aber es will keiner Mannschaft gelingen. Die Gastgeber scheitern sogar in einem 1-gegen-1 am gegnerischen Torhüter. Das Spiel geht also etwas überraschend ohne Tore in die Halbzeit.

Kammer erhöht seine Bemühungen

Kammer-Trainer Jürgen Schobesberger scheint in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft ist jetzt zunehmend am Drücker. Durch schönes Kombinationsspiel kommt man zu mehr Gelegenheiten und zwingt den Gegner vermehrt zu Fehlern. Man verpasst es zunächst allerdings die Fehler des Gegners auszunützen. In der 73. Minute war es dann allerdings soweit. Kammers Dennis Schönecker läuft alleine auf das gegnerische Tor zu, aber anstatt selbst den Abschluss zu suchen, legt er völlig uneigennützig auf seinen Mitspieler Simon Sagerer auf, der den Ball nur noch zur verdienten Führung einschieben muss. Lange Zeit sieht es hier nach einem Sieg für die Heimmannschaft aus, doch es sollte noch einmal anders kommen. In der 89. Minute schlägt Munderfing einen weiten und hohen Ball in den gegnerischen Strafraum auf Manuel Wallerstorfer, der zum 1:1 für seine Mannschaft einköpft. Kammer versucht das 1:1 noch über die Zeit zu retten, aber es kommt noch schlimmer. In der Nachspielzeit bekommt Munderfing einen Freistoß aus etwa 20 Metern Entfernung zum Tor zugesprochen. Michael Bauböck tritt zum Freistoß an und versenkt den Ball mit einem satten Schuss ins lange Eck und dreht somit das Spiel für seine Mannschaft.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

"In der ersten Hälfte haben wir uns etwas zurückgezogen. In der zweiten Hälfte haben wir mehr attackiert und einen wirklich schönen Fußball gespielt. Nach der Führung sind wir nicht mehr hinten rausgekommen und haben den Ausgleich kassiert. Wir wollten das 1:1 über die Zeit retten, aber es ist nicht gelungen. Wir sind dominierend gewesen, aber wir müssen in solchen Situationen cleverer werden."

