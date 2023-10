Union Esternberg mit wichtigem Sieg gegen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf!

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 08:57

Die Union Leithner Bau Esternberg empfängt in der 12. Runde der Landesliga West den ATSV Bamminger Sattledt. In der letzten Saison hat Sattledt eine Partie gewonnen und einmal teilten die Mannschaften die Punkte. Vor diesem Spiel stehen beide Teams bei fünf Punkten, mit diesem 1:0 Sieg verschafft sich Esternberg etwas Luft im Abstiegskampf.

Sattledt vergibt Elfmeter

In der Anfangsphase merkt man beiden Mannschaften die aktuelle Tabellensituation an. Einige Abstimmungsfehler sind immer wieder Mal mit dabei und so versuchen die Teams über den Kampf ins Spiel zu finden. Gefährliche Chancen sind hüben wie drüben Mangelware. Bei den Angriffen ist zumeist gut 20 Meter vorm Tor Schluss, weil der letzte Pass nicht ankommt. Bis zur 30. Minute ist Esternberg einen Ticken besser, danach verzeichnet Sattledt mehr Spielanteile. In der Schlussphase der ersten Hälfte bekommen die Gäste nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Passend zum Spiel und zum bisherigen Saisonverlauf verpasst Sattledt aber die Führung, weil Niklas Hochholzer den Elfmeter hält. So geht es torlos in die Kabinen.

Esternberg holt die „big points“

Nach dem Seitenwechsel plätschert das Spiel zunächst etwas vor sich hin und keine der beiden Mannschaften kommt gefährlich vors gegnerische Tor. Esternberg wechselt nach gut 70 Minuten doppelt und erhöht kurzzeitig die Intensität, wofür sie sich kurz darauf belohnen. Nach einer Balleroberung auf der rechten Seite landet ein Seitenwechsel von Lukas Stadler bei Oliver Krivec. Der nimmt sich den Ball mit der Brust runter, schießt und trifft zum 1:0. In der Schlussphase stemmt sich Esternberg gegen die Gäste aus Sattledt, die auf den Ausgleich drängen. Wirklich gefährliche Torchancen springen aber keine dabei heraus und so zittert Esternberg zwar bis zum Schluss, mit dem Abpfiff dürfen die Heimischen sich aber über ganz wichtige Punkte im direkten Duell gegen einen Gegner im Tabellenkeller freuen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Nobis, Co-Trainer Union Esternberg:

“Kämpferisch war das heute eine top Leistung von uns. Auch wenn es spielerisch nicht immer so gut war von uns freuen wir uns natürlich riesig über diesen Sieg. Nächste Woche haben wir spielfrei, jetzt heißt es erst Mal runterkommen, analysieren und in der Woche darauf wieder voll angreifen.“

Die Besten: Niklas Hochholzer (Tor), Lukas Stadler (ZM/RF)

