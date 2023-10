Ungeschlagener SV Gmunden krönt sich vorzeitig zum Herbstmeister!

Details Samstag, 28. Oktober 2023 10:50

Die Rollen vor der 13. Runde der Landesliga West sind klar verteilt. Die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau befindet sich im Tabellenmittelfeld und ist der Außenseiter im Duell mit dem Spitzenreiter SV Gmundner Milch. In einem Derby ist bekannterweise vieles möglich, aber dieses Mal wird der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt mit 2:1.

Gmunden nutzt Unachtsamkeit

Die rund 350 Fans in der LSP Arena Gmunden wissen, mit einem Punktgewinn der Heimischen ist ihnen der Herbstmeistertitel auch rein rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Es ist ein spannendes Derby am Freitagabend, in dem Pettenbach gut mithält. Vor allem Weißkirchen-Neuzugang Hristo Krachanov wird von seinen Pettenbacher Kollegen immer wieder mit langen Bällen gesucht. Wirklich gefährlich wird es aber hüben wie drüben nicht, denn Gmunden erspielt sich zumeist auch nur Halbchancen. Kurz vor der Pause ist Gmunden Stürmer Amar Hodzic hellwach und erläuft einen Rückpass der Pettenbacher. Dieses Geschenk nimmt der Toptorjäger der Liga dankend an und verwandelt zur Pausenführung.

Elfmeter bringt Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich zunächst ein ähnliches Spiel. Gmunden ist einen Ticken besser, während Pettenbach immer wieder durch lange Bälle für Gefahr sorgt. Zehn Minuten sind gespielt, da setzt sich Gmundens Offensivspieler Abid Mujagic durch und überhebt den Keeper. Dieser bringt den einschussbereiten Mujagic zu Fall und Schiedsrichter Mehmedovski entscheidet folgerichtig auf Strafstoß. Paul Gunst tritt an und erhöht in der 55. Minute die Gmundner Führung. Danach plätschert die Partie etwas vor sich hin, bis die Gäste zunehmend stärker werden und sich einige gute Möglichkeiten herausspielen. Nach einem Gmundner Einwurf erobert Pettenbach den Ball, spielt einen Angriff über mehrere Stationen und am Ende erzielt Alois Pühringer den Anschlusstreffer. Kippt die Partie jetzt? Nein, denn nach dem Treffer wird die Heimmannschaft wieder besser und hat Chancen auf das 3:1. Zum einen scheitert Ermin Durgutovic nach einem Stanglpass von Mujagic aus kurzer Distanz. Wenig später taucht Hodzic alleine vorm Tor auf, im eins-gegen-eins kann sich aber Tobias Zeitlinger auszeichnen und verhindert den Gegentreffer. Die Gäste versäumen es heute in der Phase vor und rund um ihren Anschlusstreffer ein weiteres Tor zu erzielen und so holt sich Gmunden mit dem nächsten Sieg den verdienten Herbstmeistertitel.

Stimme zum Spiel:

Christoph Brummayer, Trainer SV Gmunden:

„Natürlich sind wir stolz, wenn wir zwölf Spiele nicht verlieren. Mit so einem Herbst lassen sich die Läufe in der Wintervorbereitung dann auch etwas leichter verkraften. Oft steht die Offensive im Fokus (Anm.: Hodzic Top Torjäger der Liga), aber auch hinten arbeiten wir richtig gut und haben erst sechs Gegentore am Konto. Pauschallob für die Mannschaft, jeder arbeitet für jeden und auch die Ersatzspieler zeigen super Einsatz. In den letzten Spielen gegen Andorf und Bad Wimsbach wollen wir natürlich auch noch punkten.“

