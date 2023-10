SK Kammer beendet Negativserie mit 1:0-Sieg gegen Peuerbach

Details Samstag, 28. Oktober 2023 19:55

Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg wartet für den SK UEBEX LED Kammer mit der Union Peuerbach kein leichter Gegner in der 13. Runde der Landesliga West. Die Gäste aus Peuerbach haben in der Vorrunde einen starken 3:2 Sieg über Bad Wimsbach gefeiert und stehen vor der Partie auf dem 3. Tabellenplatz. Am Ende steht aber ein 1:0 Heimsieg für Kammer.

Speer steht goldrichtig

Die rund 150 Fans erleben zu Beginn eine ausgeglichene Partie. Mit der Zeit kommt Kammer besser ins Spiel und so erarbeiten sie sich einige Möglichkeiten, während die Gäste sich in der Offensive noch schwertun. In der 27. Minute spielen die Hausherren einen guten Angriff, wobei sich Fabian Barth im Peuerbacher Tor sich zunächst noch auszeichnen kann. Seine Parade landet aber vor den Füßen von Angreifer Robert Speer, der die Führung erzielt. In der Schlussphase der ersten Hälfte kippt die Partie zu Gunsten der Gäste und sie kommen zu guten Möglichkeiten. Jan Schrank scheitert zwei Mal bei aussichtsreichen Möglichkeiten, mehr oder weniger mit dem Pausenpfiff vergibt er nach einem Querpass die bisher beste Gelegenheit für die Gäste.

Peuerbach zu harmlos im zweiten Durchgang

Die Halbzeitpause kommt aus Sicht der Gäste zum idealen Zeitpunkt, denn nach dem Wiederanpfiff ist die Partie wieder ausgeglichener. Die Heimischen müssen früh umstellen, weil Kapitän Thomas Zilles angeschlagen raus muss, für ihn kommt der 18-jährige Florian Auer in die Partie. Die Gäste aus Peuerbach spielen sich keine zwingenden Möglichkeiten heraus und sehen, wie Kammer wieder mehr Kontrolle über das Spiel gewinnt. In einer Drangphase um die 60. Minute lassen die Gastgeber aber einige Chancen ungenutzt und so bleibt die Partie bis zum Schluss offen. Beide Mannschaften spielen sich bis zum Schlusspfiff keine hochkarätigen Möglichkeiten mehr heraus und so gewinnt Kammer knapp mit 1:0.

Kammer bekommt es in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause noch mit den direkten Tabellennachbarn Schwanenstadt und Pettenbach zu tun. Peuerbach spielt noch gegen Grieskirchen und die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Vor allem für die Moral war der Sieg heute wichtig. Peuerbach ist eine richtig starke Mannschaft, mit ihren guten Einzelspielern können sie jederzeit gefährlich werden. Mein Team war heute mutig und hat guten Fußball gespielt. Wir wollen diszipliniert in die nächsten beiden Spiele reingehen und etwas mitnehmen.“

