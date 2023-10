Erste Heimniederlage für Bad Wimsbach gegen SC Schwanenstadt

Details Freitag, 27. Oktober 2023 21:37

Der SK Schachner Bad Wimsbach 1933 konnte in der Hinrunde bisher noch nicht voll und ganz an seine starken Leistungen aus dem Frühjahr anknüpfen. Vor der Partie liegt die Mannschaft von Trainer Thomas Plasser mit 19 Punkten auf Rang sechs in der Tabelle der Landesliga West. Obwohl man von den letzten fünf Spielen drei gewinnen konnte, setzte es zuletzt nur ein Unentschieden und eine Niederlage in den letzten beiden Spielen. Beim SC Schwanenstadt 08 sieht die Situation nicht besser aus. Die Mannschaft von Trainer Roman Untersberger liegt vor dem Spiel auf dem 11. Platz. Von den letzten fünf Partien konnte man zwar zwei gewinnen, alle anderen gingen dafür verloren. Umso wohltuender ist deshalb wahrscheinlich, dass man dem SK Bad Wimsbach die erste Heimniederlage der Saison zufügen konnte. Am Ende durfte der SC Schwanenstadt über einen 1:0-Auswärtserfolg jubeln.

Unterhaltsame erste Hälfte

In der ersten Hälfte dürfen die Zuschauer eine durchaus interassente Partie bestaunen, mit einigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die erste Schuss der Gäste durch Elis Kolakovic in der 10. Minute geht noch meilenweit über das Tor, in der 21. Minute hingegen musste Wimsbachs Torhüter Raffael Seyr beim Schuss von Mohammed Bulut erstamls sein Können unter Beweis stellen. Auch in der 25. Minute ist Seyr wieder zur Stelle und kann die Null halten für Schwanenstadt. Auch die Gastgeber sind nicht ganz untätig in diesem Spiel. In der 13. Minute ist es der Torhüter der Gäste, Philipp Bauer, der seine Mannschaft im Spiel hält. In Minute 33. jagt Michael Hochreiter einen Freistoß in die gegnerische Mauer. In der 37. Minute hat Wimsbach dann die ganz dicke Möglichkeit auf die Führung und zwar in Form eines Elfmeters. Kapitätn Michael Plasser übernimmt die Verantwortung, rutscht beim Schuss allerdings aus und der Ball geht deutlich über das Tor. Aufgrund der zahlreichen Gelegenheiten geht es für die Teams etwas überraschend ohne Tore in die Kabinen.

Schwandenstadt legt einen Gang zu

Die Gäste aus Schwanenstadt kommen deutlich besser aus der Kabine und spielen jetzt noch etwas offensiver als in Halbzeit eins. In der 56. Minute bekommt Boris Bisercic den Ball sehenswert per Ferse in den Lauf gespielt und nagelt den Ball sehr sehenswert ins linke Kreuzeck. In folgedessen drücken die Gäste auf das 2:0, in der 61. Minute kommt man zu einem Lattentreffer. Auch die Gastgeber sind weiterhin um einen Treffer bemüht, doch Schwanenstadt verteidigt die Führung mit Mann und Maus. In der Nachspielzeit erhält Wimsbach noch zweimal einen Eckball, beide Male sind alle mit vorne, inklusive Torhüter, doch am Spielstand änderts sich nichts mehr. Schwanenstadt gewinnt mit 1:0 und besiegt die erste Heimniederlage der Wimsbacher in dieser Saison.

Stimme zum Spiel:

Roman Untersberger, Trainer SC Schwanenstadt:

"Wir haben uns heute vorgenommen zu punkten. Wir mussten auch heute wieder einige Ausfälle kompensieren. Das Glück war heute auch auf unserer Seite, aufgrund des verschossenen Elfmeters von Wimsbach in der ersten Hälfte. Trotzdem war der Sieg für mich verdient, wir haben leidenschaftlich verteidigt. Pauschallob an die ganze Mannschaft."

