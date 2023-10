Union Gschwandt zieht dank 3:1-Sieg im direkten Duell an Grieskirchen vorbei!

Details Samstag, 28. Oktober 2023 19:58

Spitzenspiel in der Landesliga West! Der SV Pöttinger Grieskirchen empfängt in der 13. Runde die Union Unis Gschwandt. In der vergangenen Saison gab es in zwei engen Partien ein Unentschieden und einen Sieg für Grieskirchen. Diesmal war es erneut ein Spiel auf Augenhöhe, aber mit dem besseren Ausgang für die Gschwandtner.

Verdientes Unentschieden zur Halbzeit

Den besseren Start in die Partie erwischen die Gäste aus Gschwandt. Früh erarbeiten sie sich die erste Chance durch Antonov, der über links durchbricht und auf Ramakic ablegt, der Ball wird aber im letzten Moment geblockt. Auch bei der nächsten Aktion ist gerade noch rechtzeitig ein Grieskirchner am Ball, als Antonov selbst den Abschluss sucht. Nach einer Viertelstunde ist Tarik Ramakic rund 20 Meter vorm Tor viel zu frei und zieht ab, sein Weitschuss landet unhaltbar im langen Kreuzeck. Nach rund 25 Minuten kippt das Spiel etwas und Grieskirchen bekommt mehr Kontrolle. Sie gewinnen mehr Zweikämpfe und mehr zweite Bälle und gleichen dann auch aus. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbraum kommt der Ball von Leibetseder erneut zur Mitte, wo Grieskirchen-Eigengewächs Rudelstorfer völlig alleine den 1:1 Pausenstand erzielt.

Gschwandt trifft zum richtigen Zeitpunkt

Nach dem Seitenwechsel ist es zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Der sichtlich mitgenommene Untergrund tut sein Übriges und die Partie wird zunehmend zerfahren. Beide Mannschaften agieren deshalb mehr mit langen Bällen. Mit der Zeit werden die Hausherren besser und signalisieren deutlich, dass sie heute gewinnen möchten. Genau in dieser Phase wird nach einem Lattenschuss aus der Distanz von Mullabazi zur Ecke für die Gäste geklärt. Janko Sirocic flankt maßgenau auf Miroslav Antonov, der zum 1:2 einköpft. Grieskirchen drückt folglich auf den Ausgleich, während Gschwandt sich aufs Verteidigen konzentriert. Immer wieder probieren es die Heimischen mit Flanken und Stangenpässen, bei einer strittigen „Hand oder nicht-Hand“ Situation im Gschwandtner Strafraum lässt der Regionalliga Schiedsrichter Robert Platzer weiterspielen. Grieskirchen drückt, wird aber nicht zwingend und so kommt Gschwandt zu einer Kontersituation über Marko Rastovic, der über links durchbricht. Dieser bringt den Ball zur Mitte auf Antonov, der zu Wiesbauer auf die Strafraumgrenze ablegt. Der zuvor eingewechselte Offensivspieler verwandelt per Halbvolley platziert ins rechte untere Eck zum 1:3. Grieskirchen versucht in der Schlussphase noch mit langen Bällen den Anschlusstreffer zu erzielen, die Gäste verteidigen das aber konsequent zu Ende und springen mit diesem Sieg auf den 3. Platz.

Stimme zum Spiel:

Lukas Huemer, Trainer Union Gschwandt:

„Aufgrund der Torchancen ist der Sieg heute verdient, aber Grieskirchen war sehr gut. In die letzten beiden Spiele (Anm.: St.Marienkirchen/Wallern 1b & Sattledt auf den Plätzen 14 & 15) gehen wir erstmals als Favorit, das ändert aber nichts für uns. Wir wollen jeden Punkt holen, um uns weiterzuentwickeln, nach oben schauen wir trotzdem nicht, dafür gibt es zu viele gute Mannschaften in der Liga.“

