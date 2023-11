FC Munderfing feiert klaren und wichtigen Sieg gegen Schlusslicht Sattledt

Details Samstag, 04. November 2023 17:11

Der Aufsteiger FC Munderfing konnte sich in der laufenden Saison der Landesliga West behaupten und dem Abstiegskampf bisher weitesgehend fernhalten. Vor der Partie gegen Tabellenschlusslicht ATSV Bamminger Sattledt liegt die Mannschaft von Trainer Philipp Penninger mit 14 Punkten auf Rang elf. Bei den Gästen sieht die Lage weniger optimistisch aus. Erst fünf Punkte konnte man in dieser Saison holen und derzeit liegt man auf dem letzten Tabellenplatz. Für beide Teams hängte von der Partie sehr viel ab, am Ende hatten aber nur die Gastgeber Grund zum Feiern. Der FC Munderfing feierte am Ende einen klaren 4:0(2:0)-Erfolg über den ATSV Sattledt und kann mit einem kompfortablen Abstand auf die Abstiegsränge überwintern, da man in der letzten Runde spielfrei hat.

Spiel von Anfang an eine klare Angelegenheit

Die Heimmannschaft ist von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und lässt den Gegner zu keinen echten Chacnen kommen. Aber auch Munderfing kann aus der Überlegenheit lange keinen Vorteil ziehen, es sollte bis zur 35. Minute dauern, ehe man endlich in Führung gehen kann. Nach einer Flanke von Fabian Nobis aus dem Halbfeld kommt Manuel Wallerstorfer am Fünf-Meter-Raum an den Ball und befürdert den Ball aus kurzer Distanz ins Kreuzeck. Nur drei Minuten später können die Gastgeber schon wieder nachlegen. Nach einem hohen Ball in den Lauf von Devid Stanisavljevic schiebt Thomas Breitenthaler den Ball am Sechzehner am gegnerischen Torhüter vorbei zur 2:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit dezimieren sich die Gäste auch noch. Nach Kritik am Schiedsrichter sieht Okan Egit die zweite gelbe Karte und muss vorzeitig vom Platz

Spiel durch zweiten Auschluss bereits entschieden

In der 53. Minute muss eine weiterer Spieler von Sattledt vom Platz. Nach einem Foulspiel sieht Michael Schimpelsberger die zweite gelbe und Sattledt ist von daher nur noch zu neunt auf dem Platz. Die Überzahlsituation für die Heimmannschaft wirkt sich naturgemäß auf den Spielverlauf aus. Munderfing weist wesentlich mehr Ballbesitz und Spielanteile auf als der Gegner und kontrolliert die Partie nun nach Belieben. Mit dem Treffer zum 3:0 in der 60. Minute ist die Partie dann endgültig entschieden. Nach Doppelpass mit Stanisavljevic trifft Michael Bauböck mit einem platzierten Schuss vom rechten Strafraumeck ins lange Eck. In der 89. Minute stellt Stanisavljevic nach einem Handspiel im Strafraum per Elfmeter den 4:0-Endstand her.

Stimme zum Spiel:

Matthias Spitzer, sportlicher Leiter FC Munderfing:

"Wir sind hochzufrieden mit diesem Ergebnis. Das war bisher das wichtigste Spiel in dieser Saison für uns. Ein Sieg war heute das klare Ziel. Jetzt dürfen wir mit 17 Punkten überwintern, soviel haben wir vor der Saison nicht zu träumen gewagt."

