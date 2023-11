Union Esternberg unterliegt Schärding in wichtigem Derby

Details Samstag, 04. November 2023 17:37

In der 14. Runde der Landesliga West kam es zum Derby zwischen der Union Leithner Bau Esternberg und der SPG SK Waizenauer Schärding/ATSV. Beide Teams benötigen kurz vor der Winterpause noch dringend Punkte, vor allem die Gastgeber. Vor der Partie liegt die Truppe von Jochen Fröschl mit nur acht Punkten auf Rang 13 in der Tabelle, von den letzten vier Spielen konnte man nur eines gewinnen. Die Gäste belegen derzeit mit zwölf Punkten auf dem Konto Platz zwölf in der Tabelle. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen in Folge für Schärding, ein Sieg wäre also nicht nur für das Punktekonto, sondern auch für die Moral wichtig. Und eben jenen wichtigen Sieg konnte man heute im Derby feiern. Die Gäste setzen sich am Ende der Partie mit 3:0 durch und verschaffen sich so etwas Abstand zu den Abstiegsrängen, den Gastgebern fehlen mittlerweile schon 7 Punkte aufs rettende Ufer.

Schärding agiert entschlossener als der Gegner

Die ca. 600 Zuschauer sehen zunächst ein ausgeglichenes Derby. Die Gäste scheinen die Partie allerdings ernster zu nehmen als die Heimmannschaft. Schärding ist wesentlich spritziger und energischer in seinen Aktionen als der Gegner. Die Gastgeber kommen in der ersten Hälfte nur durch einen Weitschuss von Witzeneder zu einer Halbchance. In der 28. Minute kann Schärding in Führung gehen. Nach einem Eckball köpft Karl Freihaut zum 1:0 für seine Mannschaft ein. Die Gäste zeigen insgesamt eine bessere Leistung und mehr Kampfgeist als der Gegner und gehen somit mit einer verdienten Führung in die Kabine.

Traumtor leitet Esternbergs Niederlage ein

In Minute 54 bekommt Schärding einen Freistoß auf Höhe der Mittelline zugesprochen. Laszlo Safar tritt zum Schuss an und überhebt sehenswert den gegnerischen Torhüter. Dieses kuriose wie wunderschöne Tor sollte bereits die Entscheidung in diesem Spiel bedeuten. Esternberg kommt bis zum Ende der Partie bestenfalls zu Halbchancen, währen die Gäste noch einmal zulegen können. In der 77. Minute bekommt Laurenz Leodolter auf der linke Seite den Ball zugespielt. Ohne große Mühe lässt er gleich meherer Gegenspieler stehen und vollendet sein Solo mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Norbert Beham, sportlicher Leiter Union Esternberg:

"Wir sind sehr enttäuscht von diesem Ergebnis. Das war ein sehr wichtiges Spiel und wir sind zuversichtlich gestartet, umso enttäuschender ist das Ergebnis schlussendlich."

