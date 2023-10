SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b holt wichtigen Punkt im Abstiegskampf gegen Munderfing

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 09:45

Der Tabellenvorletzte der Landesliga West, die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b, empfing in der 13. Runde der Landesliga West den Aufsteiger FC Munderfing. Die Gastgeber konnten zuletzt nach langer Zeit die rote Laterne an Sattledt abgeben, werden für den Klassenerhalt allerdings noch weitere Punkte benötigen. Möglichst wenig mit dem Abstiegskampf möchten die Gäste aus Munderfing zu tun haben. Derzeit hat man mit 13 Punkten und Platz neun in der Tablle noch etwas Abstand auf die Abstiegsränge, das kann sich allerdings schnell ändern. Umso wichtiger wäre heute ein Sieg, um der Abstiegszone noch mehr zu entkommen. Am Ende des Tages mussten sich beide Teams jedoch mit einem Punkt zufriedne geben. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, das beiden Mannschaften nicht viel weiterhilft.

St. Marienkirchen betreibt Chancenwucher, Munderfing mit Effizienz

Die Gastgeber sind in dieses Spiel gestartet, als wäre es ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt. Gleich in den ersten fünfzehn Minuten vergibt die Igsleder-Elf acht bis neun teils hochkarätige Chancen. Eigentlich müsste die Heimmannschaft zu diesem Zeitpunkt schon mit drei oder vier Toren in Führung liegen, die Gäste wissen zunächst überhaupt nicht wie ihnen geschieht. Erst nach etwa 25 Minuten kommt Munderfing zu einer ersten Möglichkeit, als Michael Bauböck nach einem Lattentreffer den Ball nicht im Tor unterbringen kann. Die Gastgeber gehen weiterhin sehr verschwenderisch mit ihren Chancen um, und das sollte sich noch bitter rächen. In der 33. Minute sind es nämlich völlig überraschend die Gäste, die in Führung gehen können. Devid Stanisavljevic legt einen Freistoß kurz ab auf Raphael Stockinger, der zur Überraschung des Gegners nicht selber schießt sondern den Ball zur Mitte spielt für Thomas Breitnthaler, der den Ball aus einem Meter Entferung nur noch einschieben muss. Nur kurze Zeit später erzielt St. Marienkirchen ein Tor, das aber wegen Abseits aberkannt wirdd. Und wieder kurze Zeit später Josep Vareskic völlig freistehend vor dem gegnerischen Tor die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Völlig überraschend geht es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Kabinen.

Verdienter Ausgleich für St. Marienkirchen

In der 50. Minute war es dann endlich soweit und die Heimmannschaft kann den lange ersehnten Ausgleichstreffer erzielen. Nach einem Stangler von der rechten Seite schießt Dario Kajic zuerst an die Stange, den Nachschuss kann er dann aber im Tor unterbringen und den verdienten Ausgleich für seine Mannschaft erzielen. Im Anschluss geht es in ähnlicher Tonart weiter wie in der ersten Hälfte, St. Marienkirchen hat Chancen über Chancen, kann aber keine mehr davon nützen. Am Ende des Tages muss sich die Heimmannschaft mit einem Punkt zufriedne geben, die Gäste dürfen mehr als froh sein, dass sie überhaupt etwas Zählbares mit nach Hause nehmen dürfen.

Stimme zum Spiel:

Josef Iglseder, Trainer SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b:

"Es ist genauso wie letzte Woche. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, aber mit dem Ergebnis nicht. Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt, nach fünfzehn Minute müssten wir eigentlich mindestens mit 4:0 in Führung liegen. Irre, dass man so ein Spiel nicht gewinnt."

Die Besten: Gabriel Litzlbauer, Boris Strihavka und Josip Vareskic

