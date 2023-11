6-Tore-Spektakel zwischen SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b und Peuerbach

Details Sonntag, 12. November 2023 10:18

In der 14. Runde der Landesliga West empfing die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b die Union Peuerbach. Die Heimmannschaft konnte zwar vor vier Runden die rote Laterne abgeben, befindet sich aber immer noch in der Abstiegszone. Sieben Punkte und Rang 14 stehen derzeit zu Buche und erst ein Sieg konnte in der laufenden Saison gefeiert werden. Die Gäste aus Peuerbach spielen zwar eine insgesamt sehr gute Saison und liegen vor diesem Spiel mit 24 Punkten auf Rang drei. Die Leistungen in dieser Saison sind allerdings sehr schwankend. Von den letzten zehn Spielen konnte man fünf gewinnen, die anderen fünf gingen aber verloren. Das Spiel gegen den Vorletzten bestätigte gewissermaßen die Form der Mannschaft. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand konnte man die Partie zuerst noch drehen und am Ende kassierte man doch noch den Ausgleich. Die beiden Teams trennen sich am Ende mit einem 3:3-Unentschieden.

Peuerbach macht das Spiel, St. Marienkirchen das Tor

Das Spiel ist zu Beginn eine echte Kampfpartie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber verteidigen mit allen Mitteln, was es den Gästen schwer mach ins Spiel zu finden. In Minute 20 gehen die Gastgeber quasi aus dem Nichts in Führung. In der 20. Minute zieht Elias Zaki nach einer Flanke volley ab und versenkt den Ball in der linken unteren Ecke zur Führung. Das Ergebnis entspricht wahrlich nicht dem Spielverlauf. Mit fortlaufender Spieldauer werden die Gäste immer besser und kommen auch zu mehr Möglichkeiten. Trotzdem kann Peuerbach aus seiner Überlegenheit kein Kapital schlagen und die Gastgeber können sogar noch eines draufsetzen.

Peurbach dreht Partie in Unterzahl

In der 53. Minute erzielt Elias Zaki per Schuss aus zwanzig Metern ins rechte Eck seinen zweiten Treffer in diesem Spiel. Die Antwort der Gäste folgt nur wenige Minuten später. In der 60. Minute erkämpft sich Peuerbach in der gegnerischen Hälfte den Ball. Filip Fumic bekommt den Ball am linken Strafraumeck zugespielt und zirkelt den Ball sehens wert ins Kreuzeck. Gerade erst wieder im Aufwind, muss Peuerbach ab der 65. Minute zu zehnt weiterspielen, da Manuel Strasser seine zweite gelbe Karte sieht und vorzeitig vom Platz muss. Der Auschluss kann die Gäste nicht stoppen. In der 70. Minute erzielt Jan Schrank den Ausgleich für Peuerbach. Nach einem erneuten Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte lauert Schrank im Strafraum und trifft nach Stanglpass zum Ausgleich. Peuerbach scheinzt jetzt nicht mehr aufzuhalten zu sein und geht in Minute 76 sogar in Führung. Nach einer Freistoßflanke lässt der Torhüter den Ball aus und der landet vor den Füßen von Jan Schrank, der sein Team mit seinem Doppelpack in Führung bringt. Die Heimmannschaft lässt sich von dem Rückstand allerdings nicht unterkiregen und trifft kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Nach Vorarbeit von Stephan Dieplinger trifft Lorenz Mayrhuber in Minute 88 zum 3:3-Ausgleich.

Stimme zum Spiel

Josef Iglseder, Trainer SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b:

"Es ist schade einerseits, da wir schon in Führung waren. Aber anderersteits müssen wir froh sein mit diesem über diesen Punkt. Wir haben gut angefangen, aber im Laufe der Partie wurde der Gegner immer stärker. Nach dem 2:0 hatten wir die Partie gut im Griff, aber haben es aus der Hand gegeben."

