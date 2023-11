Gmunden erstmals geschlagen! SK Bad Wimsbach gewinnt bei emotionalem Trainer-Abschied

Details Samstag, 11. November 2023 20:00

Vor dem Spiel ist bekanntgeworden, dass Thomas Plasser und der SK Schachner Bau Bad Wimsbach 1933 nach dem Spiel getrennte Wege gehen werden. Er und sein Co-Trainer wechseln in die LT1 OÖ-Liga nach Mondsee (wir haben berichtet). Die heutige Herausforderung könnte nicht größer sein. Der Herbstmeister SV Gmundner Milch ist in dieser Saison in eigenen Sphären unterwegs, erleidet aber im letzten Spiel vor der Winterpause die erste Saisonniederlage.

Bauer bringt Hausherren in Führung

Für alle Beteiligten ist es ein sehr emotionales Spiel. Dazu muss Gmunden kurzfristig auf Offensivspieler Ermin Durgutovic, sowie auf den Toptorjäger der Landesliga West, Amar Hodzic verzichten. Von Beginn weg ist es eine offene Partie. Bad Wimsbach investiert einen Ticken mehr und so gehen sie in der 23. Minute nicht unverdient in Führung. Alexander Bauer bekommt im Strafraum einen Pass gespielt und jagt den Ball ins rechte Kreuzeck. Über weite Teile ist es ein Spitzenspiel auf Augenhöhe, so geht es mit einer knappen Führung in die Pause.

Turbulente Schlussphase

Nicht alle der 250 Fans haben ihre Plätze wieder eingenommen, da steht es schon 1:1. Ein Freistoß der Gmundner wird verlängert und so erzielt Sebastian Leitner den Ausgleich. In der Folge plätschert das Spiel etwas vor sich hin und es dauert, bis die nächste richtig große Torchance zu sehen ist. In der 79. Spielminute landet ein Standard bei Innenverteidiger Stefan Weiss, der den Ball im Fallen zur erneuten Führung verwandelt. Gmunden drückt folglich auf den Ausgleich und wirft alles nach vorne. Der Unparteiische gibt fünf Minuten Nachspielzeit, die Hausherren erwartet eine Zitterpartie. Der Herbstmeister hat in den Schlussminuten etliche Standardmöglichkeiten, um doch noch die erste Saisonniederlage abzuwenden. 90+6 – Gmunden Torhüter Antonio Tokic sieht gelb für ein Foul im Mittelfeld, in der gleichen Aktion gibt es gelb-rot für eine Unsportlichkeit. Rechtsverteidiger Tobias Raab streift sich des Torhüter-Trikot über und geht ins Tor, kann jedoch die Entscheidung nicht verhindern. In der 98. Minute verwandelt Bayram Gas in die kurze Ecke zum 3:1 Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

“Ich bin sehr glücklich, wenn wir zum Abschluss den Tabellenführer schlagen, wir haben alles reingehaut. Ich weiß, was ich an Wimsbach habe, freue mich jetzt aber auf die OÖ-Liga. Nach so vielen Jahren ist für mich die Zeit gekommen, etwas Neues zu machen. Vielleicht ist es auch gut für die Mannschaft und sie erreichen durch neue Impulse noch den 2. Platz (vielleicht ja Relegationsplatz). Egal wer Trainer wird, ich gratuliere ihm, weil er eine charakterlich großartige Mannschaft übernimmt, mit sehr viel fußballerischem Potenzial.“

Max Brameshuber, Co-Trainer SK Bad Wimsbach:

“Es war eine wahnsinnig emotional aufgeladene Partie. Alle wollten heute für den Trainer gewinnen und somit am 2. Platz dranbleiben. Ich gehe auch mit nach Mondsee, das heute war ein richtig cooler Abschluss.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.