SPG Pettenbach/Grünau beendet Hinrunde auf Platz sechs – SK Kammer landet im Niemandsland

Am gestrigen Samstag gastierte die SPG Pettenbach/Grünau beim SK Kammer. Erwartet wurde angesichts der Tabellensituation eine recht ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste, die sich im Herbst in sehr guter Verfassung zeigten. Auch die Schützlinge von Jürgen Schobesberger konnten über weite Strecken gute Leistungen abliefern und rangieren im noch gesicherten unteren Tabellenmittelfeld. Gegen Pettenbach gab es nichts zu holen, verlor man vor heimischer Kulisse mit 1:3.

Krachanov bringt Gäste in Führung

Den etwas besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Pettenbach. Aus dem spielerischen Übergewicht konnte man letztlich auch relativ rasch Kapital schlagen – nach einem Freistoß war Hristo Krachanov zur Stelle und markierte den frühen Führungstreffer (14.). Auch wenn die Kührer-Elf etwas mehr Spielanteile verbuchte, gelang es den Hausherren auch immer wieder, über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen – nur kurze Zeit nach dem Gegentreffer hatte man auch die große Möglichkeit auszugleichen, ließ die Gelegenheit aber ungenützt verstreichen. So ging es vorerst mit einem knapp Rückstand für Kammer in die Kabine.

Sagerer-Anschlusstreffer reicht nicht

Nach dem Seitenwechsel änderte sich vorerst nicht viel an der Statik der Partie. In der 54. Spielminute dann der nächste Rückschlag für den Sportklub: Nach einem Konter konnte David Klausriegler freigespielt werden – der Abschluss, Formsache für den ehemaligen GW Micheldorf-Flügelflitzer. Wenig später folgte dann die Antwort und zeitgleich ein erstes kräftiges Lebenszeichen der Heimischen. Nach Vorarbeit von Dennis Schönegger verkürzte Simon Sagerer auf 1:2 (62.). Durch den Anschlusstreffer brachte man nochmal frischen Wind in die Partie, agierte nun wesentlich umtriebiger und lief deutlich höher an. Aus jener Euphorie konnte man letztlich aber kein Kapital schlagen, fiel in Minute 82 letztlich die Vorentscheidung. Nachdem die Gastgeber die Kugel nicht aus der Gefahrenzone klären konnten, vollstreckte Kilian Kreiseder sehenswert per Direktabnahme zum 1:3-Endstand (82.).

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 02.03.2024 empfängt der SK UEBEX LED Kammer dann im nächsten Spiel den SK Schachner Bad Wimsbach 1933, während die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau am gleichen Tag beim SV Pöttinger Grieskirchen antritt.

Stimme zum Spiel

Jürgen Schobesberger (Trainer SK Kammer):

„Das war natürlich ärgerlich, wir haben uns vorgenommen, mindestens einen Punkt zu machen. Nach dem 1:2 waren wir leider nicht in der Lage, das 2:2 zu schießen – dann bekommst du eben am Ende noch das dritte Gegentor."

Landesliga West: SK UEBEX LED Kammer – SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau, 1:3 (0:1)

82 Kilian Kreiseder 1:3

62 Simon Sagerer 1:2

54 David Alexander Klausriegler 0:2

14 Hristo Krachanov 0:1

