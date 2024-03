7-Tore-Spektakel zum Rückrundenstart: Munderfing besiegt Schärding knapp

Details Samstag, 02. März 2024 14:15

Am gestrigen Freitagabend eröffneten der SK Waizenauer Schärding und der FC Munderfing die Rückrunde der Landesliga West. Beide Mannschaften trennten im Vorfeld der Partie nur zwei mickrige Punkte und ebenso viele Tabellenplätze voneinander, womit das Spiel für beide Seiten sehr wichtig und auch gewissermaßen richtungsweisend für die weitere Rückrunde sein konnte. Mit einem Sieg hatten beide Teams die Chance, den Abstand auf die drohenden Abstiegsplätze zu reduzieren und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu wahren, was sicherlich das Ziel beider Mannschaften war. Spannung war somit vorprogrammiert.

Munderfing mit Offensivfeuerwerk im ersten Durchgang

Die Gäste aus Munderfing hatten sich für den Rückrundenstart einiges vorgenommen und man war von Beginn an aktiv in der Offensive. In der 15. Minute gelang ihnen bereits der erste Treffer als Manuel Wallerstorfer nach einem Eckball den Ball in die gegnerischen Maschen verwandelte. Danach ließen die Munderfinger nicht locker und blieben weiterhin auf dem Drücker. Nur sieben Minuten später gelang den Schützlingen von Cheftrainer Philipp Penninger der nächste Treffer. Dieses mal war Fabian Spatzenegger zur Stelle und erhöhte die Führung der Gäste auf 2:0. Die Gastgeber aus Schärding hatten in der ersten Halbzeit zwar Vorteile im Ballbesitz, doch man konnte sich bislang keine wirklich zwingenden Chancen erarbeiten, wodurch die Führung der Gäste auch verdient war. Diese wurde durch Sebastian Angerer kurz vor dem Halbzeitpfiff dann gar auf 3:0 erhöht, womit die Hausherren aus Schärding ordentlich bedient waren.

Schärding gelingt beinahe die Sensation

Nach der turbulenten ersten Hälfte wollten die Schärdinger dann natürlich nochmals alles in die Wagschale werfen, um das Spiel noch zu drehen, doch es kam zunächst ganz anders. Dejan Janjic erzielte zehn Minuten nach Wiederanpfiff nämlich den erneuten Treffer für die Gäste und erhöhte die Führung auf 4:0. Kurz danach hatte der Filip Dramac im Tor der Gäste dann einen Aussetzer und verlor den Ball im Dribbling an Felix Brandmayer, der sich das Spielgerät schnappte und den Anschlusstreffer zum 1:4 aus Sicht der Gastgeber erzielte. Danach war plötzlich ein ganz anderes Feuer im Spiel. In der 81. Minute erzielte Brandmayer erneut einen Treffer zum 2:4. Petar Pejicic legte in der Schärdinger Drangphase nochmals auf 3:4 nach und die Schärdinger waren dem Ausgleich sehr nahe, doch die Zeit reichte letztendlich nicht mehr aus, weshalb die Munderfinger einen knappen Auswärtssieg feiern konnten.

Matthias Spitzer, sportlicher Leiter Munderfing

"Das Spiel war heute ein sehr turbulenter Rückrundenstart, bei dem beide Mannschaften offensiv starke Leistungen gezeigt haben. Wir sind definitiv froh, dass wir die 3 Punkte trotz der Schärdinger Drangphase noch mit nach Hause nehmen konnten und gut in die Rückrunde starten konnten."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft