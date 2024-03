Gerechte Punkteteilung in Sattledt - 1:1 gegen Peuerbach!

Details Samstag, 02. März 2024 17:44

In einem spannenden kampfbetonten Spiel trennten sich der ATSV Bamminger Sattledt und Union Peuerbach mit einem 1:1-Unentschieden. Das Match bot von Anfang bis Ende eine packende Atmosphäre, wobei beide Mannschaften um jeden Zentimeter des Platzes kämpften. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste, doch Sattledt gelang es in der zweiten Halbzeit, nach einem Elfmeter den Ausgleich zu erzielen und somit einen Punkt zu Hause zu behalten. Zum Schluss hatte Peuerbach noch Glück, nachdem die Schiedsrichterin einen klaren Elfmeter für die Hutterer-Elf nicht gab.

Früher Rückstand und vergebene Chancen

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Teams, wobei in den ersten Minuten keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen waren. Peuerbach zeigte jedoch schon früh leichte spielerische Vorteile. In der 23. Minute nutzten die Gäste einen Eckball zur Führung: Jan Schrank brachte Union Peuerbach mit einem gekonnten Abschluss in Führung. Sattledt versuchte, direkt zu antworten und erarbeitete sich eine gute Chance, die jedoch vom Torhüter der Gäste, Fabian Barth, vereitelt wurde. Trotz des Rückstands und weiterer guter Möglichkeiten für Peuerbach, unter anderem durch Kornfelder in der 43. Minute, blieb es zur Pause bei der knappen Führung für die Gäste.

Aufholjagd und spannende Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ohne Änderungen im Spielstand, doch Sattledt zeigte sich entschlossen, den Ausgleich zu erzielen. Die Heimischen wurden von Minute zu Minute stärker und setzten die Kablar-Elf zusehens unter Druck. Die Aufholjagd wurde in der 70. Minute mit einem Elfmeter belohnt, nachdem im Strafraum von Peuerbach ein Foulspiel geahndet wurde. Konstantin Bogdanov trat in der 72. Minute zum Strafstoß an und verwandelte souverän zum 1:1 in die linke untere Ecke. Dieser Ausgleich brachte neue Dynamik ins Spiel, wobei beide Teams in der Folge versuchten, den Siegtreffer zu erzielen. Glück hatten die Gäste kurz vor Schluss, als ein Sattledter Angreifer im Strafraum unsaft von den Beinen geholt wurde. Die Pfeife von Schiedsrichterin Maria Ennsgraber blieb aber zur Überraschung der rund 200 Zuseher stumm.

Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten Unentschieden, wobei beide Mannschaften gute Phasen hatten, aber letztendlich keine den entscheidenden Treffer setzen konnte. Die Fans wurden Zeugen eines intensiven Kampfes und einer fairen Punkteteilung, die das Engagement beider Teams unterstreicht. Sattledt holte einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.