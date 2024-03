Sprung auf Platz zwei: SPG Pettenbach/Grünau gewinnt Topspiel zum Frühjahrsauftakt

Details Sonntag, 03. März 2024 17:09

An diesem Wochenende rollte der Ball auch in der Landesliga West wieder – unter anderem auf der Anlage des SV Grieskirchen, der am gestrigen Samstag die SPG Pettenbach/Grünau empfing. Das Debüt von Grieskirchens Neo-Coach Rudolf Parzermair fiel nicht wie erwartet aus: Man unterlag der Spielgemeinschaft auf heimischem Terrain mit 1:3.

Gäste von Beginn an überlegen

Von der ersten Minute an gelang es der Truppe von Rainer Kührer, dem Spiel ihren Stempel aufzusetzen und spielerisch zu gefallen. Man brachte die Hintermannschaft eines über weite Strecken überforderten Hausherrs einige Male in Bedrängnis, haderte aber im letzten Moment immer mit sich selbst – so ließen in Durchgang eins David Klausriegler und Tobias Riedler Hochkaräter liegen, die hauptsächlich aus Ballgewinnen im Mittelfeld, gepaart mit mörderischem Tempo im Umschalten, resultierten. Die Grieskirchner klopften indes nur ein Mal so richtig nach einer Standardsituation an, konnten ihre einzige gute Gelegenheit aber auch nicht nützen.

Glücklicher Dosenöffner

Nach dem Seitenwechsel sollte es dann doch relativ rasch mit dem ersten Tagestreffer klappen: Nach einer Flanke von Elias Steininger gab es sowohl bei Freund, als auch bei Feind Unstimmigkeiten, die Kugel segelte so durch den Strafraum und letztlich auch ins Gehäuse (54.). Auf den Dosenöffner folgten einige weitere gute Chancen nach Umschaltmomenten, mit denen man an diesem Tag den Gastgebern ordentlich zusetzte. In dieser Phase der Partie übernahm die Parzermair-Elf auch wieder das Zepter, konnte aus der starken Ballbesitzphase aber kein Kapital schlagen, ganz im Gegenteil: Simon Weinzirl erhöhte in minute 79 auf 2:0 aus Sicht der SPG. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal turbulent. Erst verkürzte Grieskirchens German Rudelstorfer auf 1:2 (88.), der Lucky-Punch blieb den Heimischen aber verwehrt – in der letzten Aktion des Spiels netzte Klausriegler noch zum 1:3-Endstand ein (94.).

Am Samstag muss Grieskirchen beim SK Schachner Bad Wimsbach 1933 ran, zeitgleich wird die SPG Pettenbach/Grünau von der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Rainer Kührer (Trainer SPG Pettenbach/Grünau):

„Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wir nur das umsetzen müssen, was wir im Training und bei den Aufbauspielen gezeigt haben. Ich bin unendlich stolz auf die Mannschaft, dass sie das geschafft hat und es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten – das Team hat einen unglaublichen Charakter. Jetzt lachen wir vom zweiten Tabellenplatz, das ist aber nichts weiter als eine schöne Momentaufnahme. Nächste Woche wird wieder hart trainiert und dann hoffen wir, dass wir auch aus St. Marienkirchen einen Dreier mitnehmen können."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga West: SV Pöttinger Grieskirchen – SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau, 1:3 (0:0)

94 David Alexander Klausriegler 1:3

88 German Rudelstorfer 1:2

79 Simon Weinzirl 0:2

54 Elias Steininger 0:1