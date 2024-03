Spitzenreiter Gmunden besiegt auch Kammer und baut den Vorsprung weiter aus

Details Sonntag, 10. März 2024 10:19

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Gmundner Milch und dem SK Uebex LED Kammer im Rahmen der 17. Runde der Landesliga West vor einem Publikum von rund 438 Zuseher:innen in der Gmundner LSP Arena. Die Gäste aus Kammer konnten sich im Rahmen des Rückrundenauftakts einen Zähler in Bad Wimsbach sichern, der für diese sicherlich wichtig im Kampf um den Klassenerhalt sein wird. Für die Hausherren aus Gmunden geht es hingegen ganz klar um den Aufstieg in die OÖ-Liga, dem man nach dem 3:0 Sieg in Esternberg am vergangenen Wochenende einen Schritt näher kam.

Gmunden mit Effizienz in der Offensive

In der Anfangsphase des Spiels waren jedoch nicht die Gmundner die bessere Mannschaft, sondern die Gäste aus Kammer, die gut in die Partie fanden und sich erste Halbchancen erspielen konnten. Den ersten Treffer des Spiels erzielten dann jedoch die Hausherren in der 12. Spielminute. Florian Spitzer nickte nach einem schönen Zuspiel den Ball souverän in die Maschen ein und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Das Spiel gestaltete sich im weiteren Verlauf der ersten Hälfte relativ ausgeglichen, mit leichten Vorteilen auf Seiten der Gastgeber aus Gmunden. Diese erhöhten die Führung in der 28. Spielminute dann auf 2:0. Ermin Durgutovic vollendete einen schön herausgespielten Konter effizient und erzielte den nächsten Treffer für die Hausherren. Mit jener 2:0 Führung für Gmunden ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Leerlauf in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit hielten sich die Offensivbemühungen der Gmundner in Grenzen und man konzentrierte sich auf schwierigen Bodenverhältnissen mehr auf die Defensive. Die Gäste aus Kammer waren während des gesamten Spiels sehr engagiert, doch man tat sich sehr schwer, einen Weg durch die kompakte Defensive des Spitzenreiters zu finden. In der Schlussphase gingen die Gäste dann vermehrt ins Risiko in der Offensive, doch man konnte keinen Anschlusstreffer erzielen, womit der Tabellenführer aus Gmunden einen ungefährdeten Sieg einfahren konnte.

Christoph Brunnmayr, Sportlicher Leiter Gmunden:

"Wir haben heute sicherlich keine Glanzleistung an den Tag gelegt und nicht den attraktivsten Fußball gespielt, doch auch solche Spiele muss man gewinnen können und das haben wir heute getan."

