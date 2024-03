Kickinger-Doppelpack beschert Andorf Auswärtssieg in Munderfing

Details Sonntag, 10. März 2024 10:46

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Munderfing und dem FC Illumina Andorf im Rahmen der 17. Runde der Landesliga West. Beide Mannschaften starteten am vergangenen Spieltag mit sehr torreichen Spielen in das neue Kalenderjahr. Während sich die Gastgeber aus Munderfing mit einem knappen 4:3 Auswärtssieg in Schärding durchsetzen konnten, spielten die gestrigen Gastgeber aus Andorf 3:3 gegen Schalchen. Somit durfte man durchaus gespannt sein, ob die Offensivabteilungen der Teams erneut einen solch aktiven Spieltag erleben würden.

Kickinger gelingt der Dosenöffner

Die Andorfer, die in Schalchen eine starke Moral bewiesen haben und zwei Mal eine Führung des Gegners ausgeglichen haben, waren von Beginn an die aktivere und zielstrebigere Mannschaft. Die Schützlinge von Bernhard Straif spielten sich in der Anfangsphase bereits einige Chancen heraus und man stand im Gegensatz zur letzten Woche auch in der Defensive sattelfest. In der 17. Minute erzielte Thomas Kickinger nach einem Angriff über rechts dann das erste Tor der Partie und brachte die Gäste aus Andorf verdient in Führung. Im weiteren Verlauf der Partie waren die Andorfer weiterhin die aktivere Mannschaft auf eher schwierigen Bodenverhältnissen, mit denen jedoch beide Teams zu kämpfen hatten. Bis zur Halbzeitpause blieb es jedoch bei der knappen Führung für die Gäste.

Action in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit nahm die Spannung in der Partie zwischendurch ein wenig ab. Beide Teams spielten viel mit langen Bällen und die Partie hatte spielerisch gesehen durchaus Luft nach oben. Dennoch bekam das Publikum in der Schlussphase der Partie dann nochmals ein wenig Spannung geboten. Zunächste schnürte der Andorfer Thomas Kickinger seinen Doppelpack, nachdem er den Munderfinger Keeper im 1vs1 besiegte und die Führung somit auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Bei diesem Spielstand blieb es jedoch nicht lange. Nur fünf Minuten nach dem zweiten Tor der Gäste kamen die Munderfinger zurück und man nutzte eine Unaufmerksamkeit des gegnerischen Defensivverbunds aus. Michael Bauböck verkürzte somit auf 1:2. In der Schlussphase wurde es somit nochmals spannender, allerdings gab es danach dann keine Tore mehr und Andorf konnte die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Bernhard Straif, Trainer Andorf:

"Spielerisch haben wir heute sicherlich keine Glanzleistung gezeigt, doch der Sieg war im Großen und Ganzen dennoch verdient für uns."

Die Besten: Thomas Kickinger

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.