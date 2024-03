Drittes Spiel in Folge ohne vollen Erfolg - SV Grieskirchen kommt auch gegen den SK Kammer nicht über Unentschieden hinaus

Details Samstag, 16. März 2024 10:56

Im Rahmen der 18. Runde der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Grieskirchen und dem SK Kammer. Während es für die Gäste vom Attersee darum ging sich weiter in Richtung gesichertem Tabellenmittelfeld zu bewegen, sind die Heimischen nach zwei empfindlichen Pleiten am Stück gefordert nicht zu viel Boden im dichten Kampf um die vorderen Plätze zu verlieren.

Spiel geprägt von hohen Bällen

In einem Spiel das von Beginn an kampfbetont und geprägt von langen Bällen war, waren es die Gäste, die etwas besser ins Spiel kamen. Gut eingestellt auf lange Spieleröffnungen wusste die Defensivabteilung der Gäste den Spielstil der Heimischen gut zu verteidigen. Somit spielte sich ein Großteil der ersten Hälfte im Mittelfeld ab. In Minute 36 war es, passend zum Spiel, ein Standard, welcher die Gäste zum Jubeln brachte. Ein gut getretener Freistoß von Daniel Gruber wurde von Schönegger erfolgreich verlängert und somit konnte Lukas Hüttmaier erfolgreich zum 1:0 einschieben.

Grießkirchen mit Wut im Bauch aus der Kabine

Nach dem Pausentee kamen die Heimischen sichtlich besser ins Spiel und übernahmen fortan das Kommando. Zunächst konnte man aber kein Kapital daraus schlagen bzw. hielt die Defensive der Gäste weiter stand. In Minute 65 konnte man allerdings den Ball auf Seiten des SK Kammer nicht entscheidend klären und so war es der Kapitän der Heimischen Matthias Leibetseder, der nach gutem tiefem Zuspiel gekonnt seinen bereits 10. Saisontreffer erzielte.

Doppelschlag verhindert

Direkt im Anschluss an den Ausgleichstreffer hatten die Heimischen den Führungstreffer auf dem Fuß. Per Hechtsprung, in Person von Oliver Noah Habring, konnten die Gäste den Doppelschlag gerade noch verhindern. In der Schlussphase der Partie merkte man beiden Teams an, dass das letzte Risiko und die Gefahr einer schnellen Umschaltsituation des Gegners nicht mehr in Kauf genommen werden wollte. Somit trennen sich der SV Grieskirchen und der SK Kammer mit 1:1.

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Im Vorhinein hätte ich einen Punkt in Grieskirchen gerne genommen. Wenn man hier allerdings führt, ist es etwas bitter, wenn man nicht mit 3 Punkten nach Hause fährt. Dennoch geht das Unentschieden über 90 Minuten gesehen in Ordnung.“

