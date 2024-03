Unüberwindbare Defensivabteilungen - Gerechte Punkteteilung in einem Spiel auf Augenhöhe zwischen dem SK Schärding und der Union Peuerbach

Details Samstag, 16. März 2024 11:09

In der 18. Runde der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Duell des SK Schärding und der Union Peuerbach. Die Gäste aus Peuerbach mussten sich zum Rückrundenauftakt mit einem Unentschieden gegen das Tabellenschlusslicht aus Sattledt zufriedengeben. Demnach wollte man gegen die Mannen aus Schärding, welche ebenfalls einen Punkt aus dem letzten Spiel mitnehmen konnten, nachlegen, um den Anschluss im Kampf um Platz 2 nicht zu verlieren. Es sollte sich eine Partie abzeichnen, in dem keine der beiden Mannschaften das Spiel so richtig auf seine Seite ziehen konnte.

Spiel auf Augenhöhe

Der mit Spielbeginn einsetzende Regen war bezeichnend für eine Partie, die in erster Linie von Kampf und Einsatz geprägt war. Vorwiegend wurde der lange Ball als Mittel zum Zweck gewählt und somit spielte sich das Hauptgeschehen im Mittelfeld, im Kampf um den zweiten Ball ab. Beide Mannschaften neutralisierten sich in einem grundsätzlich chancenarmen Spiel, in welchem über 90 Minuten betrachtet der SK Schärding die konkreteren Torchancen vorfand. So war es Istvan Eszlatyi der den Führungstreffer auf dem Fuß hatte. Diese Chance konnte jedoch in letzter Instanz von der Defensivabteilung der Union Peuerbach verhindert werden. Auf Seiten der Union Peuerbach war es in Hälfte eins ein Distanzschuss nach einem Eckball, der als gefährlichste Aktion angesehen werden kann.

Gästekeeper hält Unentschieden fest

In der absoluten Schlussphase der Partie war es Felix Brandmayer, der mit einem sehr gut angetragenen Schuss die Möglichkeit vorfand, die Schärdinger in Jubelstimmung zu versetzen. Dieser fand jedoch seinen Meister in einem, am heutigen Tag, sehr gut agierenden Fabian Barth, der den Ball entschärfen konnte und somit den Punkt für seine Mannschaft festhielt.

Defensivabteilungen nicht zu überwinden

Die in etwa 300 Zuseher, die diese Partie verfolgten, sollten vor allem durch den Einsatzwillen beider Mannschaften auf Ihre Kosten kommen. Die Offensivabteilungen ließen auf beiden Seiten die letzte Konsequenz vermissen. In einem über 90 Minuten sehr kampfbetontem Spiel, indem sich am heutigen Tag beide Defensivabteilungen auszeichnen konnten, teilen der SK Schärding und die Union Peuerbach am Ende verdient die Punkte.

Andreas Michl, Trainer SK Schärding:

„Unter dem Strich können wir mit dem Punkt gut leben. Anhand der beiden Topchancen, die wir vorgefunden haben, waren wir dem Dreier aber etwas näher. Darüber hätten wir uns natürlich sehr gefreut, dennoch geht die Punkteteilung in Ordnung."

