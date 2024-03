Bad Wimsbach überholt Grieskirchen in der Tabelle nach knappen Heimsieg

Details Sonntag, 10. März 2024 11:00

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 17. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Schachner Bad Wimsbach und dem SV Pöttinger Grieskirchen vor einem Publikum von rund 250 Zuseher:innen im Bad Wimsbacher HF-Stadion. Beide Mannschaften befanden sich im Vorfeld der Partie im oberen Mittelfeld der Tabelle der Liga eng beieinander. Die Gäste aus Grieskirchen verpassten mit einer Heimniederlage gegen Pettenbach am vergangenen Wochenende die Chance, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren. Bad Wimsbach konnte mit einem 0:0 Remis in Kammer immerhin einen Punkt zum Rückrundenstart einfahren.

Grieskirchen mit leichten Vorteilen in der ersten Hälfte

Für beide Mannschaften bot sich mit dem gestrigen Aufeinandertreffen somit die Chance, bei der Spitzengruppe der Liga hinter dem abgeschlagenen Spitzenreiter aus Gmunden dranzubleiben und die Chancen auf einen möglichen Aufstieg zu wahren. In der Anfangsphase des Spiels agierten beide Teams noch sehr zögerhaft und keiner wollte in der Offensive ins Risiko gehen - die Defensive stand zunächst im Fokus. Während die Gastgeber aus Bad Wimsbach kaum Akzente in der Offensive setzen konnten, waren die Gäste aus Grieskirchen in der ersten Halbzeit besser im Spiel, allerdings konnte man sich auch keine wirklich zwingenden Torchancen erarbeiten. Somit trennten sich die Mannschaften mit einem torlosem Remis zur Halbzeitpause.

Stockinger erzielt den Goldtreffer

In der zweiten Hälfte wurden dann jedoch die Hausherren aus Bad Wimsbach aktiver und die Schützlinge von Cheftrainer Jürgen Brandstätter fanden mit fortlaufender Spieldauer immer besser ins Spiel. Ein Offensivspektakel gab es am gestrigen Samstagnachmittag auf beiden Seiten nicht und es sah lange nach einer torlosen Punkteteilung aus. Doch in der Schlussphase wurden die Bad Wimsbacher stärker in der Offensive und man warf nochmal alles in die Wagschale. Die Bemühungen der Hausherren wurden kurz vor Schluss belohnt, als Jakob Stockinger einen Konter vollendete und das ersehnte 1:0 für die Bad Wimsbacher in der 86. Spielminute erzielte. Die Grieskirchner konnten in den daruffolgenden letzten Spielminuten keine Antwort mehr finden und es blieb beim knappen Heimsieg für Bad Wimsbach.

Jürgen Brandstätter, Trainer Bad Wimsbach:

"Spielerisch war das heute nicht unsere beste Leistung, doch mit unserem Engagement in der zweiten Hälfte haben wir uns den Sieg am Ende des Tages dennoch verdient."

