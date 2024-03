Dritter Sieg in Folge: Gmunden gewinnt spät in Schalchen

Details Sonntag, 17. März 2024 09:15

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 17. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Hai Schalchen und dem SV Gmundner Milch in der Schalchner HAI Arena vor einem Publikum von rund 250 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Schalchen mussten sich in den ersten beiden Spielen der aktuellen Rückrunde jeweils mit einem Unentschieden zufrieden geben gegen Andorf und Esternberg. Die Kontrahenten aus Gmunden untermauerten in den ersten beiden Spielen des neuen Kalenderjahres hingegen ihre Aufstiegsambitionen und erzielten bisher die maximale Punktausbeute.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Mit den Schalchnern erwartete den Liga-Krösusaus Gmunden am gestrigen Nachmittag jedoch eine harte Nuss. Die Schützlinge von Robert Pessentheiner spielen bislang eine starke Saison und mischen nicht ohne Grund unter den Top 4 Mannschaften der Liga mit. Am gestrigen Samstagnachmittag gab es in der ersten Hälfte zunächst ein vorsichtiges Herantasten beider Mannschaften, die beide im ersten Durchgang das Risiko auf einem schwer zu bespielendem Boden noch vermissen ließen. Beide Teams zeigten grundsätzlich gute Ansätze im Offensivspiel, doch die Umsetzung ließ im ersten Durchgang noch zu Wünschen übrig, weshalb die erste Spielhälfte mit einem torlosem Remis endete.

Cubrelji köpft Gmunden ins Glück

Im zweiten Durchgang wurden insbesondere die Gäste aus Gmunden dann aktiver im Offensivspiel. Die Schützlinge von Cheftrainer Christoph Brunnmayr setzten die Hausherren bereits früh unter Druck und konnten dadurch immer wieder Fehler beim Gegner erzwingen. Somit ergaben sich immer wieder aussichtsreiche Chancen in der Offensive, die man jedoch lange nicht in Tore ummünzen konnte. In der 80. Minute brach Leon Cubrelji dann den Bann und köpfte die Gäste aus Gmunden zur späten, aber verdienten 1:0 Führung. In der weiteren Schlussphase wurde das Spiel nochmals etwas intensiver und beide Teams hatten Gelegenheiten auf einen weiteren Treffer, doch schlussendlich blieb es beim Sieg für den Spitzenreiter aus Gmunden.

Christoph Brunnmayr, Trainer Gmunden:

"Wir wussten dass uns mit dem Auswärtsspiel in Schalchen eine schwere Aufgabe erwarten würde, doch wir haben insbesondere in der zweiten Hälfte eine gute Leistung gebracht und uns die 3 Punkte verdient."

Die Besten: Leon Cubrelji, Ahmet Trejic (beide Gmunden)

