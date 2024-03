Andorf setzt sich gegen Gschwandt durch und klettert auf den zweiten Rang

Details Sonntag, 17. März 2024 09:19

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 17. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Illumina Andorf und der Union Unis Gschwandt in der Andorfer DAXL-Arena vor einem Publikum von rund 220 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Andorf konnten in den beiden ersten Spielen der Rückrunde bislang vier Zähler einfahren und thronten vor dem Spieltag weit oben an der Spitze der Liga. Mit Gschwandt empfingen die Andorfer einen direkten Kontrahenten, die die Hausherren mit einem Sieg in der Tabelle überholen hätten können. Somit war eine knappe, spannende Partie vorprogrammiert.

Früher Strafstoß spielt Andorf in die Karten

Die Hausherren aus Andorf starteten sehr gut in die Partie und bekamen im Zuge ihrer ersten Offensivaktion in der ersten Spielminute direkt einen Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Benedikt Großbötzl souverän zur frühen 1:0 Führung für Andorf. Auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs blieben die Hausherren am Drücker und bestimmten weitestgehend das Spielgeschehen. Die Schützlinge von Cheftrainer Bernhard Straif hatten Vorteile im Ballbesitz und waren auch in der Offensivbewegung sehr druckvoll. Ein zweites Tor gelang jedoch weder den Andorfern, noch den Gästen aus Gschwandt, weshalb es zur Halbzeitpause bei der 1:0 Führung blieb.

Gschwandt zeigt gute Reaktion, bleibt aber ohne Ertrag

Zur Halbzeitpause gab es bei den Gschwandtern dann einen Doppelwechsel, mit dem man die Dominanz der Andorfer brechen wollte. Dies gelang denen Gästen auch durchaus ganz gut. Die Spieler von Cheftrainer Lukas Huemer zeigten ein ganz anderes Gesicht als im ersten Durchgang und lieferten sich in der zweiten Hälfte einen offenen Schlagabtausch mit den Hausherren. In der 75. Minute fiel dann der zweite Treffer des Spiels und die Andorfer durften erneut Jubeln, nachdem Thomas Kickinger die Führung auf 2:0 ausbaute. Doch auch nach dem zweiten Treffer der Gastgeber gaben die Gäste nicht auf und Gschwandt blieb am Drücker. In der 86. Minute erzielte Kevin Prielinger dann per Kopf den ersehnten Anschlusstreffer für die Gäste erzielt. Danach wurde es nochmal spannend, doch beide Teams konnten in der Endphase keinen weiteren Treffer erzielen, wodurch die Andorfer als Sieger vom Platz gingen.

Bernhard Straif, Trainer Andorf:

"Mit Gschwandt hatten wir heute einen schwierigen Gegner und ein ausgeglichenes Spiel, das wir schlussendlich jedoch verdient für uns entscheiden konnten."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

