SPG St.Marienkirchen/Wallern 1b feiert deutlichen ersten Rückrundensieg gegen Bad Wimsbach

Details Sonntag, 17. März 2024 09:53

Im Rahmen der 17. Runde der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG ASV St.Marienkirchen/Wallern 1b und dem SK Schachner Bad Wimsbach vor einem Publikum von rund 300 Zuseher:innen in der Prem Arena in St.Marienkirchen. Die Hausherren aus St.Marienkirchen kämpfen in der aktuellen Spielzeit bereits lange gegen den drohenden Abstieg in die Bezirksliga, weshalb in der Rückrunde nun jeder Punkt zählt. Bad Wimsbach befand sich im Vorfeld der Partie in einer komfortableren Tabellensituation, denn die Schützlinge von Jürgen Brandstätter mischen im oberen Tabellendrittel um die obersten Plätze der Liga mit.

Spiel auf Augenhöhe in der ersten Hälfte

Die Gäste aus Bad Wimsbach zeigten in der Anfangsphase des Spiels ihre Klasse und hielten die Hausherren aus St.Marienkirchen zunächst souverän vom eigenen Tor fern. Mit dem ersten Angriff ergab sich für die Gastgeber dann jedoch der erste Treffer. Mario Mitter verwandelte in der 18. Spielminute einen Strafstoß zur frühen Führung für die Hausherren, die zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wirklich verdient war. Nach dem Führungstreffer der Hausherren drückten dann jedoch die Gäste noch mehr und belohnten sich auch. Misel Danicic gelang in der 28. Minute der Treffer zum 1:1 Ausgleich für die Gäste aus Bad Wimsbach, bei dem es dann auch bis zur Halbzeitpause blieb.

Doppelpacker Pehertstorfer bringt St.Marienkirchen auf die Siegerstraße

In der zweiten Hälfte kamen dann die Hausherren aus St.Marienkirchen sehr gut aus der Kabine und man spielte insbesondere in der Offensive deutlich aktiver als in der ersten Halbzeit. Vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Julian Pehertshofer nach einem Eckball den Treffer zur 2:1 Führung für die Gastgeber. Auch danach blieben die St.Marienkirchner am Drücker und man spielte in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Offensivfußball. In der 72. Spielminute klingelte es dann erneut im Kasten der Gäste, nachdem Maximilian Straif das runde Leder in die Maschen bugsierte. Nach dem dritten Treffer waren die Gäste aus Bad Wimsbach dann mehr oder weniger geschlagen, doch St.Marienkirchen hatte noch nicht genug. Julian Pehertshofer schnürte in der 86. Minute noch seinen Doppelpack und erzielte gleichzeitig den Treffer zum 4:1 Endstand, womit St.Marienkirchen einen ganz wichtigen Heimsieg erzielte.

Tobias Traxler, Co-Trainer St.Marienkirchen:

"Wir sind heute mit der Dauer des Spiels immer besser geworden und haben über das gesamte Spiel hinweg eine tolle Teamleistung gezeigt und uns die drei Punkte definitiv verdient."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.