10 aus 10! Der SV Gmundner Milch fertigt den SV Grieskirchen mit 5:0 ab und holt den 10. Heimsieg en suite.

Am Freitagabend der 19. Runde der Landesliga West empfing der Ligaprimus SV Gmundner Milch die Mannen des SV Grieskirchen. Während es für die Heimischen darum geht, die unangefochtene Tabellenführung weiter in dieser Größenordnung zu halten, geht es für die Gäste darum endlich in Schwung zu kommen und die vorhandene Qualität auf den Platz zu bringen. Im Hinspiel waren die Gäste eine der wenigen Mannschaften, die den Tabellenführer wahrlich fordern konnten. Dennoch eine Herkules-Aufgabe für die strauchelnden Gäste, denn die Gmundner mussten in der Rückrunde bis dato keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen.

Gastgeber hatte Spielgeschehen im Griff

Von Beginn an war den Hausherren anzusehen, dass man den knapp 500 Zusehern weiterhin eine makellose Rückrunde bieten möchte. Der Tabellenführer war spielbestimmend und hatte das Spielgeschehen im Griff. Die Gäste machten es in der Anfangsphase aber defensiv geschickt und konnten zumindest in den ersten zwanzig Minuten gut dagegen halten. In Minute 22 erhöhte der Tabellenführer den Druck und konnte sich am Flügel durchsetzen. Der Ball wurde zur Mitte gebracht und dieser fand Amar Hodzic, welcher mustergültig auf 1:0 stellte. Ein Treffer, welcher die Hausherren sichtlich beflügelte. Lediglich 8 Minuten später stellte Ermin Durgutovic nach schöner Einzelaktion auf 2:0 und sorgte damit für weitere Sicherheit. Die Gäste aus Grieskirchen hatten in der ersten Halbzeit einige aussichtsreiche Situationen, in denen man das Mittelfeld gut überbrücken konnte. Es fehlte jedoch die letzte Konsequenz im vorderen Drittel, um etwas zählbares daraus zu machen. Der Tabellenführer hingegen hatte bereits vor der Halbzeit die Chance auf die Vorentscheidung. So war es Ermin Durgutovic, der mit einem Kopfball am Aluminium scheiterte.

Trickreiche Hausherren kommen perfekt aus der Kabine

Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit konnte der Tabellenführer umgehend eine Vorentscheidung herbeiführen. Per Anstoßtrick können die Hausherren auf 3:0 stellen. Ein gezielter langer Ball auf einen der heranstürmenden Gmundner wird perfekt zur Mitte gebracht und findet Paul Gunst, welcher den Tabellenführer früh in Halbzeit zwei mit 3:0 in Führung bringt.

Perfektes Comeback nach langer Leidenszeit

Eine dieser Geschichten die nur der Fußball schreibt. Der in der 79. Minute eingewechselte Engin Can Ketan, welcher nach Kreuzbandriss sein Comeback und Pflichtspieldebut für die Gmundner feierte, konnte nach lediglich fünf Minuten seinen ersten Pflichtspieltreffer für den Tabellenführer erzielen. Nach tiefem Zuspiel bleibt er eiskalt und darf sich an diesem Tag doppelt freuen. Das 5:0 in der Nachspielzeit konnte Amar Hodzic, mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend und seinem bereits 15. Saisontreffer erzielen. Somit siegt der Tabellenführer verdient mit 5:0 und bleibt in der Rückrunde weiter ohne Punktverlust, sowie ohne Gegentreffer.

Christoph Brummayer, Trainer SV Gmundner Milch:

„Wir wollten zuhause weiter ungeschlagen bleiben. Die Mannschaft hat heute Moral und Charakter bewiesen und eine starke Leistung gezeigt. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen unseren Lauf weiter aufrechterhalten.“

Die Besten: Pauschallob!

