Reife Leistung – der SK UEBEX Kammer beweist Effizienz und defensive Stabilität und bezwingt die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Samstag, 23. März 2024 18:53

Am Samstagnachmittag der 19. Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b und dem SK UEBEX Kammer. Nachdem die Hausherren zuletzt ein kräftiges Lebenszeichen von sich gaben und den eindeutig besser platzierten SK Bad Wimsbach mit 4:1 bezwingen konnten, wollte man am heutigen Tag nachlegen, um sich im Abstiegskampf weitere Big Points zu sichern. Die Gäste vom Attersee hingegen konnte aus den letzten drei Spielen zwei Remis erzielen. Spannung sollte also geboten sein, da vor allem für die Heimischen am Ende jeder Punkt von Bedeutung sein kann.

Spiel im Griff

In der Anfangsphase der Partie konnte noch keines der beiden Teams das Spiel auf seine Seite ziehen. Somit spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. Nach der etwas zerfahrenen Anfangsviertelstunde waren es die Gäste, die immer mehr das Heft in die Hand nahmen und die Spielkontrolle in der Partie übernahmen. In dieser Phase konnte man sich wiederholt am Flügel durchsetzen und den Ball gut zur Mitte bringen. Lediglich ein Abnehmer auf Seiten vom SK Kammer fehlte, um bereits früher in Führung zu gehen. So dauerte es bis Minute 38, bis die Gäste in Führung gehen konnten. Ein langer Ball konnte von der Defensivabteilung der Heimischen nicht entscheidend geklärt werden und so kam das Spielgerät zu Johannes Hemetsberger, der das 1:0 erzielen konnte. Es ging somit mit der denkbar knappsten Führung in die Pause.

Fokus auf Defensive

Nach der Halbzeitpause merkte man den Hausherren an, dass sie unbedingt in diese Partie zurückfinden wollten. So verlagerte sich der Ballbesitz auf die Seite der Spielgemeinschaft aus St. Marienkirchen/Wallern 1b. Die Gäste wiederum fokussierten sich augenscheinlich auf die Defensive und ließen wenig zu. Die Heimischen konnten das Mittelfeld in der ein oder anderen Situation gut überbrücken, ließen aber die letzte Konsequenz im vordersten Drittel vermissen. So kam es zu kaum einer klaren Torchance der Heimischen. Der SK Kammer zeigte in dieser Phase der Partie, dass sie sich auf ihre defensive Stabilität verlassen können. Eine gewisse Anspannung war den Gästen aufgrund der knappen Führung dennoch anzumerken.

Erlösendes 2:0

Es dauerte bis in die Schlussphase, bis zum nächsten Highlight dieser Partie. Die Gäste aus Kammer verteidigten geschickt und warteten auf ihre Umschaltmöglichkeiten. In der letzten Minute der regulären Spielzeit zeigte man jedoch erneut seine spielerischen Qualitäten. Nach schöner Kombination von Daniel Gruber und Robert Speer brachte letztgenannter den Ball gut zur Mitte und fand Kapitän Thomas Zilles, welcher die Gäste in Jubelstimmung versetzte. Somit konnte man die endgültige Entscheidung herbeiführen und sich für eine reife Leistung belohnen.

David Feusthuber, Co-Trainer SK Kammer:

„Aufgrund einer starken ersten Halbzeit und der defensiven Stabilität in Hälfte zwei haben wir über 90 Minuten gesehen verdient gewonnen. Somit können wir zuversichtlich in die kommenden entscheidenden Wochen gehen.“

Die Besten: Pauschallob, herausragend Oliver Noah Habring (LV) Daniel Gruber (RF)

Details

