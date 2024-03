Bad Wimsbach feiert souvärenen Heimsieg gegen Sattledt

Details Sonntag, 24. März 2024 10:03

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Schachner Bad Wimsbach und dem ATSV Bamminger Sattledt im Rahmen der 19. Runde der Landesliga West im HF-Stadion in Bad Wimsbach vor einem Publikum von rund 150 Zuseher:innen. Die Gäste aus Sattledt befinden sich in der aktuellen Saison im Kampf gegen den drohenden Abstieg in die Bezirksliga, in dem man letzte Woche drei wichtige Punkte gegen Pettenbach einfahren konnte. Die Hausherren aus Bad Wimsbach hatten es mit St.Marienkirchen/Wallern 1b zuletzt ebenfalls mit einer Mannschaft der unteren Tabellenregion zu tun und man verlor 1:4 gegen das Tabellenschlusslicht.

Bad Wimsbach dominant aber ohne Effizienz vor dem Tor

Somit wollten die Hausherren am gestrigen nicht noch ein zweites Mal Punkte gegen einen vermeintlichen Underdog liegen lassen. Die Schützlinge von Cheftrainer Jürgen Brandstätter zeigten in der Anfangsphase, dass sie den Gegner aus Sattledt nicht unterschätzen würden und dominierten das Spiel mit viel Ballbesitz. Die Defensive der Hausherren stand ebenso sattelfest, nur in der Offensive hatten die Bad Wimsbacher in der ersten Hälte noch Schwierigkeiten gegen tiefstehende Gäste aus Sattledt. Man hatte durchaus aussichtsreiche Chancen in der Offensive, doch man konnte in der ersten Spielhälfte noch kein Tor erzielen, weshalb das Spiel zunächst mit einem Stand von 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Tiefenthaler mit dem Dosenöffner

In der zweiten Hälfte bekamen die Zuseher:inne im HF-Stadion ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang zu sehen. Die Hausherren waren weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und in der zweiten Hälfte ging man nun auch noch mehr ins Risiko in der Offensive. Jenes Risiko wurde in der 62. Spielminute dann endlich belohnt. Stefan Tiefenthaler gelang in jener Spielminute der Dosenöffner zur 1:0 Führung für die Hausherren, die zu dem Zeitpunkt verdient und überfällig war. Auch nach der Führung blieben die Hausherren am Drücker und man wollte unbedingt noch einen zweiten Treffer zu erzielen, um den Sack so früh wie möglich zuzumachen. In der 75. Minute stand Elvir Hadzic dann goldrichtig und erhöhte die Führung für die Gastgeber auf 2:0. Bei jener Führung blieb es schlussendlich auch und die Bad Wimsbacher feierten einen ungefährdeten Heimsieg.

Jürgen Brandstätter, Trainer Bad Wimsbach:

"Wir waren heute über das gesamte Spiel die bestimmende Mannschaft und haben uns die drei Punkte definitiv verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

