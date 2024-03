Schärding feiert wichtigen Auswärtssieg gegen Schwanenstadt

Details Sonntag, 24. März 2024 10:52

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es im Rahmen der 19. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und dem SK Waizenauer Schärding im Schwanenstädter AXIANS Stadion vor einem Publikum von rund 150 Zuseher:innen. Die Hausherren aus Schwanenstadt hatten am vergangenen Wochenende spielfrei und erwarteten die Gäste aus Schärding somit mit vollgeladenen Batterien. Für die Schärdinger war das Auswärtsspiel in Schwanenstadt gestern durchaus eine Chance, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu wahren und der abstiegsbedrohten Tabellenregion zu entfliehen.

Schärding mit gutem Start in die Partie

Die Zuseher:innen in Schwanenstadt konnten somit eine ausgeglichene Partie erwarten, bei der sich niemand etwas schenken würde. Die Gäste aus Schärding fanden am gestrigen Samstagnachmittag einen sehr guten Start in die Partie und man konnte bereits früh Akzente in der Offensive setzen. Felix Brandmayer gelang in der 14. Spielminute dann der erste Treffer des Spiels mit dem er die Gäste aus Schärding verdient in Führung brachte. Auch nach der frühen Führung ließen die Gäste nicht nach und man spielte eine sehr gute erste Hälfte in Schwanenstadt. Die Hausherren kamen gegen die selbstbewusst aufspielenden Gäste nur schwer in die Partie, was sich durch die ganze erste Hälfte zog. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang denen Schärdingern dann sogar noch der zweite Treffer. Dieses mal war Christoph Mandl zur Stelle und erhöhte die Führung der Gäste auf 2:0 mit der man in die Halbzeitpause ging.

Schwanenstadt gelingt der Anschlusstreffer

In der zweiten Halbzeit kamen dann die Hausherren aus Schwanenstadt langsam aber doch besser ins Spiel und forderten nun die Schärdinger mehr. In der 64. Spielminute bekamen die Gastgeber dann einen Strafstoß zugesprochen, den Boris Bisercic zum 1:2 Anschlusstreffer verwandelte. Der Elfmeter hat die Schärdinger dann wieder aufgeweckt und man wurde danach wieder aktiver, da man unbedingt mit drei Punkten im Gepäck heimfahren wollte. Statt dem Comeback der Hausherren erzielten die Gäste aus Schärding in der 86. Minute den vierten und letzten Treffer des Spiels durch Petar Pejicic, der die Führung auf 3:1 erhöhte, womit das Spiel dann auch endete.

Holger Stemplinger, Trainer Schärding:

"Wir haben heute eine super Mannschaftsleistung gezeigt und uns den Sieg definitiv verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.