Schalchen gelingt souveräner Derbysieg gegen Munderfing

Details Sonntag, 24. März 2024 11:06

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Derby zwischen dem FC Munderfing und dem SV HAI Schalchen im Rahmen der 19. Runde der Landesliga West in der Munderfinger JP-Service Arena vor einem sensationellem Publikum von 550 Zuseher:innen. Beide Teams mussten in der verganenen Runde eine Niederlage einstecken, was das Derby natürlich noch wichtiger für beide machte, um gegen den Rivalen keine weitere Niederlage in Folge einstecken zu müssen. Während Munderfing eine 4:0 Klatsche gegen Esternberg einstecken musste, verlor der Rivale aus Schalchen ebenso gegen Gmunden mit einer 1:0 Heimniederlage.

Umkämpftes Spiel auf schwierigem Boden

Wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, könnte man meinen, dass die Gäste aus Schalchen der klare Favorit waren und die Munderfinger im Normalfall besiegen sollten, doch in Derbys herrschen oft eigene Gesetze. Die 550 Zuseher:innen bekamen in der Anfangsphase jedenfalls eine sehr umkämpfte Partie zu sehen, in der nichts hergeschenkt wurde. Beide Teams nahmen den Kampf an und keiner wollte als Verlierer vom Platz gehen. Mit fortlaufender Spieldauer wurden jedoch die Gäste aus Schalchen langsam besser und man konnte dann auch den ersten Treffer der Partie erzielen. Lukas Berer stand in der 31. Minute goldrichtig und erzielte den Führungstreffer für die Gäste, der zu dem Zeitpunkt auch gewissermaßen verdient war. Bei jener 1:0 Führung für die Gäste blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Munderfing mit viel Einsatz aber ohne Glück

In der zweiten Hälfte gingen die Hausherren aus Munderfing dann mehr in das Risiko und man wollte vor der Rekordkulisse nicht als Verlierer vom Feld gehen. Man zeigte viele gute Ansätze im Offensivspiel, doch es scheiterte meistens am letzten Pass oder an der stabilen Defensive der Gäste aus Schalchen. Diese konnten in der 65. Minute dann auch die Führung durch Lukas Berer erhöhen, der mit seinem Doppelpack zum Derbyhelden avancierte. Die Munderfinger blieben aber auch nach dem 2:0 hartnäckig und man forderte die Schalchner über die gesamte Spielzeit, allerdings fehlte es letztendlich auch ein wenig am Glück, was gestern mehr auf Seiten der Gäste war, die die Führung in der 86. Minute durch Amri Hadzic auf 3:0 erhöhten. Bei jenem Spielstand blieb es dann auch und die Gäste gingen als verdienter Derbysieger vom Feld.

Robert Pessentheiner, Trainer Schalchen:

"Das Spiel war heute sehr umkämpft und rau wie wir es erwartet hatten. Dennoch konnten wir uns gegen einen starken Gegner durchsetzen und das Spiel verdient gewinnen."

Details

