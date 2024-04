Ausgleich in der 90. Spielminute – Union Esternberg gelingt Unentschieden gegen SPG Pettenbach/Grünau

Details Sonntag, 14. April 2024 11:59

Am gestrigen Nachmittag duellierten sich Union Leithner Bau Esternberg und die SPG Pettenbach/Grünau im Rahmen der 22. Runde der Landesliga West. Trotz zuletzt durchwachsener Spiele waren die Gäste, die immer noch um den zweiten Platz in der Tabelle kämpfen, der klare Favorit gegen die Gastgeber, die jedoch die deutlich bessere Form aus den letzten Spielen aufweisen können. Es könnte somit auf jeden Fall eine knappe und spannende Partie zwischen Platz 13. und Platz 4. werden.

Abwechslungsreiche erste Hälfte

Esternberg startete besser in die Partie und nahm in den ersten 20 Minuten das Zepter in die Hand. Nachdem Pettenbach/Grünau in der 21. Spielminute dann die aber die erste gute Chance herausgespielt hatte, drehte sich die Partie und die Gäste, die bis dahin nicht gut ins Spiel fanden, wurden überlegener. Nach rund 25. Minuten hatte der Toptorschütze von Pettenbach/Grünau David Alexander Klausriegler die nächste gefährliche Torchance, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Durch eine Unachtsamkeit im Defensivverbund der Gäste trifft Oliver Krivec nach etwas mehr als einer halben Stunde indessen für die Heimmannschaft zum etwas überraschenden 1:0. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann auch bei der Führung für den Underdog.

Last Minute Ausgleichstreffer

Pettenbach/Grünau kam wesentlich besser aus der Halbzeitpause zurück aufs Spielfeld und es dauerte nur zwei Minuten, ehe der Ausgleichstreffer durch einen Eckball fiel – Torschütze war Hristo Krachanov. Auch nach dem Treffer waren die Gäste zielstrebiger und konnten in Form von Klausriegler, der einen Elfmeter verwandelte, das Spiel zu ihren Gunsten drehen. Etwas überraschend führte die Auswärtsmannschaft nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff schließlich mit 2:1. In den nächsten Minuten hatte Pettenbach/Grünau weitere vier, fünf Topchancen, inklusive Stangentreffer, um die Führung auszubauen. Esternberg gab sich aber niemals auf und hatte ebenso die ein oder andere gefährliche Torraumaktion. In einer der letzten Spielaktionen gab es dann noch einen Treffer: Roland Krivec erzielte nach 90. Minuten den Ausgleichstreffer für die Heimmannschaft – bitter für die Gäste. Da die Hausherren bis zur letzten Minute kämpften und die Gäste vor dem Ausgleichstreffer die Chancen nicht nutzten, blieb es schlussendlich beim 2:2.

Rainer Kührer, Trainer Pettenbach/Grünau:

„Mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich ab der 20. Minute sehr zufrieden; war ein super Auswärtsspiel aber wir haben es halt einfach nicht zu Ende gespielt. Trotzdem auch noch Gratulation an Esternberg für den Punkt. Es war auch von den Zuschauern her eine super Stimmung, die haben bis zum Ende noch an den Ausgleichstreffer geglaubt.“

Die Besten SPG Pettenbach/Grünau: David Alexander Klausriegler (ST)

