Klausriegler Doppelpack beschert der SPG Pettenbach/Grünau 2:0 Sieg gegen den FC Munderfing!

Im Rahmen der 24. Runde der Landesliga West kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Munderfing und der SPG Pettenbach/Grünau. Die Gäste mussten sich zuletzt im Spitzenspiel der Runde 23. dem SV Schalchen knapp geschlagen geben. Der FC Munderfing konnte sich in den vergangenen beiden Runden je ein Remis erkämpfen und müht sich langsam aber sicher weg von den untersten Plätzen. Dennoch war die Favoritenrolle klar auf Seiten der Gäste. Mit einem Sieg und einem weiteren Spiel in der Hinterhand könnte man nochmal einen Angriff in Richtung zweitem Tabellenrang starten.

Dominante Gäste auf schwierigem Untergrund

Aufgrund des starken Niederschlages vor dem Spiel wurde der Platz in Mitleidenschaft gezogen und somit war es für beide Mannschaft am heutigen Tag schwer spielerische Highlights zu kreieren. Auf dem schwer zu bespielenden Untergrund nahmen aber von Beginn an die Gäste das Heft in die Hand. Es war keine Minute gespielt als die SPG Pettenbach/Grünau den Führungstreffer am Fuß hatte. David Klausriegler scheiterte nach einem Sololauf am Torhüter der Hausherren. Der FC Munderfing kam in der Anfangsphase des Spiels kaum zu Chancen bzw. drangen sie generell selten in die Hälfte der Gäste vor. Nach der anfänglichen Dominanz konnten die Gäste auch Kapital daraus schlagen. In Minute 18 wurde erneut der sehr agile David Klausriegler auf die Reise geschickt. Dieser überhob den Schlussmann des FC Munderfing sehenswert und stellte verdient auf 1:0. Der Führungstreffer änderte wenig am Spielgeschehen. Die SPG Pettenbach/Grünau hatte weiterhin die Kontrolle im Spiel. Die Hausherren konnten in diesem Spiel hauptsächlich durch Standardsituationen Gefahr ausstrahlen.

2:0 ließ lange auf sich warten

Die dominante Spielweise konnten die Gäste vorerst nicht in eine höhere Führung ummünzen. Erneut war in Hälfte zwei keine Minute gespielt und David Klausriegler hatte die nächste gute Möglichkeit. Nach einem gut vorgetragenem Angriff wurde der Ball per Flanke zur Mitte gebracht und fand Klausriegler, dessen Kopfball knapp am Tor vorbeiging. Kurz darauf konnte sich der Schlussmann des FC Munderfing bei einem Abschluss von David Klausriegler auszeichnen. In dieser Phase in der es die SPG Pettenbach/Grünau nicht schaffte das Ergebnis in die Höhe zu schrauben fanden die Hausherren ihrerseits die größte Möglichkeit vor. Nach einem abgefälschten Freistoß der Heimischen konnte sich Schlussmann Tobias Zeitlinger auszeichnen und verhinderte somit, dass der FC Munderfing zurück ins Spiel kam.

Klausriegler Doppelpack entscheidet Spiel

Der an diesem Tag von der Defensive nicht zu bändigende David Klausriegler besorgte in Minute 62 das vorentscheidende 2:0. Nach gutem Zuspiel von Kilian Kreiseder schloss der Stürmer der SPG Pettenbach/Grünau eiskalt ab und erlöste seine Mannschaft. In der Schlussphase der Partie war von einem Aufbäumen des FC Munderfing nichts zu sehen. Die geschlossene Mannschaftsleistung der Favoriten aus Pettenbach war am heutigen Tag in Summe zu gut für den Underdog aus Munderfing. Einige Chancen das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben ließen die Gäste aus. Somit blieb es bei einem verdienten 2:0 Erfolg für die SPG Pettenbach/Grünau.

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

„Die Mannschaft hat diese schwierige Aufgabe heute positiv erledigt. Eine durchschnittliche, aber mannschaftlich geschlossene Leistung hat zum Sieg gereicht und so freuen wir uns auf die kommenden Aufgaben.“

Die Besten SPG Pettenbach/Grünau: David Klausriegler (ST)

