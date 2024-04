Last-Minute-Elfmeter entscheidet - der SK Bad Wimsbach schlägt den SV Schalchen nach offenem Duell in der Nachspielzeit!

Details Sonntag, 28. April 2024 17:16

Im Rahmen der 24. Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Schalchen und dem SK Bad Wimsbach. Die Hausherren aus Schalchen konnten die letzten drei Spiele jeweils siegreich bestreiten und somit den zweiten Tabellenrang vorerst absichern. Die Gäste aus Bad Wimsbach wurden in der Rückrunde bis dato erst einmal geschlagen, kamen aber in den letzten beiden Spielen nicht über ein Remis hinaus. Somit war im Spitzenspiel der Runde Spannung geboten – mit einem Sieg könnten die Gäste etwas näher an den SV Schalchen rankommen. Umgekehrt könnten sich die Heimischen weiter vom Rest der Verfolger absetzen.

Taktisch geprägte Partie

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau welches geprägt von taktischer Disziplin sein sollte. Sowohl den Heimischen als auch den Gästen merkte man den gegenseitigen Respekt an. Somit waren beide Mannschaften gut eingestellt und wussten was sie vom heutigen Gegner erwarten konnten. Der SK Bad Wimsbach war bemüht den Gegner durch hohes Anlaufen früh unter Druck zu setzen und den SV Schalchen nicht in Spiel kommen zu lassen. Diese taktische Ausrichtung schien Früchte zu tragen. Die erste hochkarätige Chance im Spiel hatte Florian Danner, welcher im 1 gegen 1 gegen den Schlussmann des SV Schalchen kein Kapital daraus schlagen konnte. Die größte Chance auf Seiten der Hausherren in Durchgang eins fand Martin Repa vor. Dieser konnte die Chance ebenfalls nicht nutzen. In Summe war es aufgrund beidseitiger defensiver Kompaktheit ein chancenarmes Spiel, welches sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte.

Risiko auf beiden Seiten reduziert

In Durchgang zwei setzte sich die taktische Disziplin weiter fort. Beide Mannschaft legten es aber nun etwas defensiver an und standen tiefer. Somit machte man es dem Gegner umso schwerer die Defensive auszuhebeln. Das Tempo im Spiel wurde allerdings von beiden Mannschaften weiterhin hochgehalten. Der SK Bad Wimsbach konnte in dieser Phase des Spiels jedoch etwas mehr Spielanteile für sich verbuchen. Das Hauptgeschehen spielte sich weiterhin im Mittelfeld ab und keine der beiden Mannschaft konnte die letzte Konsequenz im vordersten Drittel zeigen. In Minute 75 hatten die Gäste die bis dato größte Chance des Spiels. Nach einem Abschluss von Kapitän Florian Schöfbenker traf dieser aber lediglich die Stange. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Führungstreffer für den SK Bad Wimsbach nicht unverdient gewesen. Der SV Schalchen konnte sich in der zweiten Halbzeit keine nennenswerten Chance erspielen.

Kapitän holt Elfer heraus

Zu einem Zeitpunkt als gefühlt alle schon mit einem Remis gerechnet hatten schlugen die Gäste aber zu. Nach einem Energieanfall über 30 Meter von Florian Schöfbenker setzte sich der Kapitän des SK Bad Wimsbach über die rechte Seite durch und drang in den Strafraum vor. Dabei wurde er von zwei Spielern der Heimischen in die Zange genommen und zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Der Gefoulte selbst übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum vielumjubelten Siegtreffer für seine Mannschaft. Somit setzt sich im Spitzenspiel der Runde der SK Bad Wimsbach dank einer Willensleistung durch und nähert sich dem SV Schalchen um drei Punkte an.

Jürgen Brandstätter, Trainer SK Bad Wimsbach:

„Die Mannschaft hat heute alles umgesetzt, was wir besprochen haben. Wir wollten diesen Sieg unbedingt – die Disziplin, die wir an den Tag gelegt haben, hat das Spiel entschieden.“

Die Besten SK Bad Wimsbach: Pauschallob an die Mannschaft!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.